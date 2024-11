Duda Fournier, esposa de Paquetá, sofre ‘cancelamento’ na internet

Duda Fournier, esposa do jogador da Seleção Brasileira Lucas Paquetá, foi criticada na internet por uma declaração sobre o Pelourinho, bairro de Salvador, na Bahia. A influenciadora digital contou em suas redes sociais que retirou suas joias para passear no local, com medo de ser assaltada. O comentário gerou grande insatisfação. Posteriormente, a influencer pediu desculpas. Veja algumas reações abaixo.

Foda que realmente Salvador tá completamente LARGADA pro crime, até aí o ponto dela ta correto



Mas o jeito que ela fala é o que deixa o vídeo revoltante, fala com um nojo e soberba como se tivesse andando na faixa de gaza pô https://t.co/G7rkfNXNsD — debate y debate (@debateydebate) November 19, 2024

Sobre quem está passando pano para Duda Fournier, esposa de Paquetá: viveu no Rio de Janeiro e quer falar de Salvador? Me deixe, viu!? — Iago Maia (@iagomaia_) November 19, 2024

Pronunciamento de Duda Fournier

Após a polêmica, a influenciadora se pronunciou em suas redes sociais e pediu desculpas pela fala.

- Quando a gente chegou aqui, várias pessoas daqui me falaram que o lugar estava perigoso. A gente até brincou ‘a gente é do Rio de Janeiro’, porque lá também é um lugar perigoso - iniciou a esposa de Paquetá.

- Eu fui, passeei, amei, tirei um monte de foto linda, conheci muita gente, recebi muito carinho, fiquei o tempo todo falando que o sotaque era lindo, eu amo esse sotaque, enfim... Desculpa se eu ofendi alguém, realmente não foi minha intenção! Quem me conhece sabe que nunca seria essa a minha intenção, tanto que quando pessoas vão para o Rio eu também falo: 'Cuidado, o Rio tá perigoso!' - esclareceu Duda Fournier.