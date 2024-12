Leicester City x West Ham: onde assistir, horário e prováveis escalações

Leicester City e West Ham se enfrentam nesta terça-feira (3), pela 14° rodada da Premier League. A bola rola a partir das 17h15 (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra. A partida será transmitida pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

A equipe da casa ocupa a 16° colocação na tabela da Premier League, com apenas dez pontos acumulados em 13 partidas. O West Ham, por sua vez, está duas posições acima, em 14°, com 15 pontos. Ambas as equipes têm apresentado dificuldades defensivas, com o Leicester sofrendo 27 gols e o West Ham 24, até o momento.

<strong>Leicester City </strong>e <strong>West Ham</strong> se enfrentam nesta terça-feira (3), pela 13° rodada da Premier League (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

LEICESTER CITY x WEST HAM

14° rodada - Premier League

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro de 2024, às 17h15 (de Brasília);

📍 Local: King Power Stadium, em Leicester, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEICESTER CITY: Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumare; Decordova-Reid, Buonanotte, Ayew; Vardy. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

WEST HAM: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Emerson; Alvarez; Bowen, Soler, Paqueta, Kudus; Antonio. Técnico: Julien Lopetegui.

