Fora de Campo

Negociação do Palmeiras com jogador de rival divide opiniões: 'Muda bastante'

Verdão iniciou planejamento para 2026

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/12/2025
16:00
Técnico Abel Ferreira, do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)
Técnico Abel Ferreira, do Palmeiras (Foto: Peter Leone/Gazeta Press)
O Palmeiras busca a contratação de um jogador do Botafogo, e a neogicação dividiu opiniões nas redes sociais. Nesta quinta-feira (25), o interesse do Verdão veio a público, e os torcedores se manifestaram em peso.

Depois de uma temporada de incertezas, o Palmeiras busca reforços no mercado e negocia a contratação de Marlon Freitas, meio-campista do Botafogo. O jogador chegaria para substituir Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por R$ 39 milhões.

Nas redes sociais, a negociação deixou muitos torcedores empolgados, mas alguns não curtiram o movimento. Veja os comentários:

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante a temporada 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja reação dos torcedores com a negociação do Palmeiras

Verdão vem forte pelo jogador

A negociação por Marlon Freitas evidencia a mudança de estratégia da diretoria do Palmeiras no mercado, que passa a apostar em jogadores "prontos" e capazes de contribuir desde os primeiros jogos, como ocorreu com Andreas Pereira, que não precisou de período de adaptação.

Atualmente, Abel Ferreira tem Emiliano Martínez como primeira opção para a posição, que também contou com o zagueiro Bruno Fuchs improvisado. O lesionado Lucas Evangelista, por sua vez, é outro nome que pode atuar nessa função no Palmeiras.

Anteriormente, o clube paulista sondou Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Gerson, do Zenit. Ambas as negociações, no entanto, não evoluíram até o momento.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistad do Brasileiro e da Libertadores em 2024. O Palmeiras busca sua contratação para 2026.

