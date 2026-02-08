Decisão de Abel Ferreira em Corinthians x Palmeiras repercute: 'Deveria'

Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar, na noite deste domingo (8), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. Nas redes sociais, uma decisão do técnico Abel Ferreira para o clássico repercutiu muito entre os torcedores do Verdão.

continua após a publicidade

A escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians foi a mesma que goleou o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Murilo, que fez gol, foi mantido no time titular, e Bruno Fuchs começará no banco de reservas.

➡️Atitude de Deyverson em novo clube choca estrangeiros: 'Não sei explicar'

➡️Ex-Flamengo e Palmeiras vira alvo da torcida do River: 'Tinha gente que pedia'

Nas redes sociais, a decisão do técnico português chamou atenção e dividiu opiniões entre os torcedores do Palmeiras antes do jogo contra o Corinthians. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Neo Química Arena recebe o clássico deste domingo (8) (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja escalação do Verdão para o clássico

Escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto marca o primeiro clássico entre os clubes na temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Corinthians pelo Campeonato Paulista! Clique aqui e saiba mais!

Atenção, torcedor brasileiro! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

continua após a publicidade

Carlos Miguel será titular pela primeira vez com a camisa do Palmeiras em Itaquera, após deixar o Corinthians rumo ao futebol europeu. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez na esquerda.

Com isso, o Palmeiras vai a campo contra o Corinthians: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.