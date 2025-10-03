Comentaristas apontam favoritos para a rodada do Campeonato Brasileiro; confira

Durante o programa “Seleção Sportv”, os comentaristas Fellipe Bastos, Ana Thaís Matos e Fernando Prass apontaram os favoritos para os jogos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com clássico, disputa direta por posição e briga contra o rebaixamento, as equipes começam a definir seu futuro a partir deste sábado (4).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os comentaristas avaliaram o momento das equipes na temporada e escolheram um favorito para cada confronto. Apenas quatro equipes foram unanimidade na opinião deles, as demais partidas geraram debates entre os comunicadores. Confira.

27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (04/10)

Internacional x Botafogo

Segundo os comentaristas, mesmo jogando fora de seus domínios o Botafogo é o favorito para o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio. Durante o programa, Fellipe Bastos enfatizou o favoritismo alvinegro no confronto, levando em consideração o momento do Colorado na temporada.

continua após a publicidade

Com 29 pontos, a equipe gaúcha não vence há quatro partidas e está a duas posições da zona de rebaixamento. Já o Botafogo venceu o confronto direto contra o Bahia e se consolidou na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, via Campeonato Brasileiro.

Bragantino x Grêmio

Disputando ponto a ponto na tabela de classificação, a vantagem do Bragantino para o Grêmio está no número de vitórias: nove a oito. Em 9º e 10º lugares, respectivamente, Massa Bruta e Tricolor também buscam se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

continua após a publicidade

Na opinião de Ana Thaís Matos e Fernando Prass, a partida terminará empatada. Já Fellipe Bastos, apostou numa vitória do Bragantino diante de sua torcida.

➡️Ana Thaís Matos critica final única na Copa do Brasil: ‘Abala a razão’

Corinthians x Mirassol

Mesmo sem vencer na Neo Química Arena a sete partidas, os comentaristas acreditam na vitória do Corinthians contra o Mirassol. A última vitória do Timão no Brasieliro, sob seu domínios, foi no dia 18 de maio, no clássico contra o Santos, pela 9ª rodada.

Separados por 13 pontos na tabela de classificação, o Corinthians precisa da vitória para se consolidar entre os dez primeiros. Já o Mirassol briga por uma vaga no G4.

Fluminense x Atlético-MG

Na opinião dos três comentaristas, o Fluminense é favorito para o confronto contra o Atlético Mineiro e vence o jogo diante de sua torcida. Invicto há três jogos no Brasileirão, a equipe comandada por Luís Zubeldía busca se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Por outro lado, o Galo comandado por Jorge Sampaoli chega pressionado para a partida. A quatro pontos da zona de rebaixamento, a equipe ficou no empate com o Juventude na última rodada.

➡️Arias vira assunto após convocação de jogador do Fluminense: ‘Dá tempo’

Lyanco e Canobbio em ação na partida entre Atlético-MG x Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Domingo (05/10)

Vasco x Vitória

Outra unanimidade, na opinião da bancada do Seleção Sportv, é o favoritismo do Vasco contra o Vitória. Segundo eles, os comandados de Fernando Diniz vão corresponder ao apoio da torcida e abrir vantagem para a parte de baixo da tabela de classificação.

No entanto, a missão não é das mais simples. O Vitória é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento e precisa somar pontos para seguir lutando por sua permanência na Série A.

Bahia x Flamengo

Para a partida entre Bahia x Flamengo, Fernando Prass e Ana Thaís ficaram em cima do muro e apostaram no empate. Já Fellipe Bastos, ficou com a vitória do Tricolor no confronto. Líder da competição, o rubro-negro é o visitante mais indigesto deste Campeonato Brasileiro.

A última derrota dos comandados de Filipe Luís foi no dia 16 de julho, contra o Santos, com um gol do craque Neymar. Já o Bahia, pretende dificultar as ações da equipe carioca e busca o triunfo diante de sua torcida.

➡️Bruno Henrique e Gabigol reproduzem comemoração que faziam no Flamengo

Juventude x Fortaleza

Na briga direta contra o rebaixamento, o Juventude recebe o Fortaleza no Alfredo Jaconi. Separadas por dois pontos, as equipes buscam a vitória para seguir sonhando com a permanência da Série A.

Na opinião unânime dos comentaristas, o Juventude deve fazer o dever de casa e vencer o Tricolor pela 27ª rodada.

Cruzeiro x Sport

Embalado após o empate contra o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro recebe o lanterna Sport no Mineirão. No entanto, a opinião dos comentaristas para esta partida gerou debate no programa. Ana Thais e Fernando Prass cravaram a vitória do Cabuloso diante de sua torcida. Para Fellipe Bastos, o Leão conseguer voltar com o empate para Recife.

Ceará x Santos

Ainda sem Neymar, o Santos visita o Ceará e volta a ligar o alerta na briga contra o rebaixamento. Primeira equipe fora da zona, o Peixe está a apenas três pontos de diferença para o Vitória.

Apostando em favoritos para o confronto, Fellipe Bastos e Fernando Prass ficaram com os donos da casa. Já Ana Thaís apostou no empate.

São Paulo x Palmeiras

Para o clássico da rodada, Fernando Prass e Ana Thaís apostaram na força do Palmeiras jogando fora de casa. Já Fellipe Bastos, apontou o empate como o resultado mais provável para a partida.

Vice-líder da competição, o Verdão vem embalado depois da vitória por 3 a 0 contra o Vasco, na última rodada. Já o Tricolor, voltou a vencer no Brasileirão e pretende mostrar serviço diante de sua torcida.

➡️Web reage à fala de Leila Pereira sobre situação do Flamengo na Libra: ‘Tapa na cara’