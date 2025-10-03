Durante sessão no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes manifestou insatisfação com a marcação de um pênalti nos minutos finais de Internacional x Corinthians. O jogo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado após a marcação da penalidade aos 52 minutos do segundo tempo.

- Ontem novamente fomos roubados a mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, pênalti absurdo - afirmou o ministro conhecido torcedor corintiano.

A manifestação de Alexandre aconteceu após uma das partes envolvidas no processo mencionar jogos na Neo Química Arena como exemplo de aumento na demanda por transporte público.

Qual foi o lance polêmico de Internacional x Corinthians?

O lance contestado ocorreu nos acréscimos, quando o Corinthians vencia por 1 a 0. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR Gilberto Rodrigues Castro Junior para analisar um possível puxão de camisa do zagueiro Cacá no meia Bruno Henrique dentro da área. Após revisão, o pênalti foi assinalado e convertido por Carbonero.

Durante a análise do lance no monitor, o árbitro Rodrigo de Lima inicialmente disse que "é muito claro que não foi falta" e considerou a disputa como "natural". Porém, após examinar diferentes ângulos, mudou sua interpretação.

Lance polêmico de pênalti em Internacional x Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/CBF)

Situação atual dos clubes:

Com o resultado, o Corinthians chegou a três partidas sem vitória e ocupa a 13ª posição na tabela, com 30 pontos. O Internacional, por sua vez, não vence há quatro jogos e está na 15ª colocação, com 29 pontos. As duas equipes voltam a campo no sábado. O Corinthians recebe o Mirassol na Neo Química Arena, às 21h. Mais cedo, às 18h30, o Internacional enfrenta o Botafogo em seu estádio.