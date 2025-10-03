A "fusão", comemoração icônica da ex-dupla, Bruno Henrique e Gabigol representou por anos a era dourada do Flamengo, com títulos e atuações memoráveis. Mesmo com Gabigol no Cruzeiro, o gesto continua vivo na memória dos fãs, sendo reproduzida nesta quinta (2), no Maracanã, no duelo contra o Cruzeiro. O jogo acabou empatado por 0 x 0.

A nostalgia atingiu os torcedores do Flamengo na web, que enlouqueceram com a comemoração.

A "fusão" entre Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo

A comemoração surgiu durante a era vitoriosa do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, em 2019, quando Gabigol e Bruno Henrique eram peças-chave nas conquistas da Libertadores, do Brasileirão e de outros títulos.

Na primeira tentativa, durante um jogo, Gabigol tentou fazer a fusão com Arrascaeta, mas Bruno Henrique não entendeu a referência na hora e tentou imitar de forma desajeitada, o que acabou virando meme nas redes sociais.

Com o tempo, a dupla aperfeiçoou o movimento e o adotou como marca registrada, especialmente quando um dava passe para o gol do outro. Estatísticas mostram o quão conectados eles eram no Flamengo: Gabigol deu assistências para 14 gols de Bruno Henrique, enquanto Bruno retribuiu com passes para 19 gols de Gabigol.

A celebração simbolizava não só a amizade, mas também a inversão de papéis: às vezes Gabigol era o artilheiro, outras o garçom, e vice-versa.

