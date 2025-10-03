Nesta quarta-feira (1), o presidente da CBF Samir Xaud, anunciou diversas mudanças nos regulamentos e calendários das competições nacionais, incluindo a confirmação de que as finais da Copa do Brasil, a partir de 2026, serão disputadas em jogo único. A jornalista da Globo, Ana Thaís Matos, se posicionou contra a mudança e explicou;

continua após a publicidade

- Sobre a final da Copa do Brasil em final única, eu sou muito contra. A gente vai ter uma geração de torcedores que não vai ter a oportunidade de ver seu time disputar uma final de Copa do Brasil. Se der sorte, vai ser no campo do seu time, se não, não. Essa final única abala um pouco a razão de ser da Copa do Brasil. Agora vai ser uma final única praticamente igual a Libertadores, que já é elitista para caramba, tira o povo de poder assistir a final do seu time - defendeu.

🟡🟢Mudanças na Copa do Brasil

Calendário: 18 de fevereiro a 6 de dezembro Clubes participantes: Aumento de 92 para 126 clubes Jogos únicos até a quarta fase da competição Todos os clubes da Série A entram na 5ª fase, em jogos de ida e volta Final em jogo único, encerrando o calendário do futebol brasileiro

Semifinais da edição 2025

Os quatro times que ainda disputam a Copa do Brasil 2025, nas semifinais, são: Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Os confrontos definidos são: Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense. Os jogos de ida das semifinais estão marcados para 10 de dezembro de 2025, com os de volta em 14 de dezembro. As finais serão nos dias 17 e 21 de dezembro.

continua após a publicidade

📞Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte