Web reage à fala de Leila Pereira sobre situação do Flamengo na Libra: ‘Tapa na cara’

Em entrevista à “GE TV”, Leila Pereira rasgou o verbo em razão da ação judicial movida pelo Flamengo, que resultou no bloqueio dos repasses de uma parcela dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra. Segundo ela, se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, ele tem que jogar sozinho. Após a declaração, os torcedores saíram em defesa da presidente do Palmeiras.

Leila Pereira disse que os dirigentes rubro-negros acreditam que o sistema solar gira ao redor do Flamengo e os intitulou de “terraflamistas”, fazendo um comparação com terraplanistas. A mandatária alviverde destacou ainda que nenhum clube é maior que o futebol brasileiro e pediu humildade ao rival.

Nas redes sociais, os torcedores defenderam o posicionamento de Leila Pereira. Confira abaixo.

Nesta quinta-feira (2), o Palmeiras informou que irá acionar o Flamengo na Justiça após o clube carioca conseguir travar o repasse de R$ 77 milhões referentes à porcentagem dos ganhos com o pay-per-view aos clubes que fazem parte da Libra. São eles: Flamengo, Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Corrêa e Brusque.

Confira a declaração de Leila Pereira sobre o Flamengo

- Hoje não existe (diálogo). Se um clube se acha maior que o futebol brasileiro, tem que jogar sozinho. Tem que jogar com o sub-20, tem que jogar com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que teriam. Não tem os terraplanistas, que acreditam que a terra é plana? Agora tem os 'terraflanistas', que acreditam que a terra é plana e o sistema solar gira ao redor do Flamengo. E não é assim, gente. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. Umas das maiores virtudes que eu acho do ser humano é a humildade. Então eu acho que o Flamengo tem que botar os pés no chão. Saber que ele não pode ditar o que é melhor para o futebol brasileiro levando em conta o que é melhor para ele. Isso não existe. E o Flamengo tem que abaixar um pouquinho a bola - disse a presidente do Palmeiras.