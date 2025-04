Comentarista de arbitragem aponta erro grave em Fluminense x Santos

O Fluminense recebe o Santos no Maracanã, e logo no início da partida a comentarista de arbitragem Nadine Bastos apontou um erro grave do árbitro.

Após bola enfiada, o atacante Canobbio, do Fluminense, saiu em velocidade e invadiu a área. Quando cortou para o meio para finalizar, driblando o jogador do Santos, o uruguaio foi tocado e caiu. O time todo do Fluminense pediu falta. O lance teve revisão, mas o VAR, Rafael Traci, não chamou Felipe Fernandes de Lima.

- O Canobbio foi atingido no joelho direito. Para mim, falta. Teve um contato que impede o atacante de dar continuidade. Para mim o pênalti teria que ser marcado se não tiver impedimento. Mesmo que ele tivesse impedido, o VAR deveria ter chamado. O pênalti aconteceu - contou Nadine.

Galvão aponta pênalti em Fluminense x Santos

Narrador escalado para a partida, Galvão Bueno concordou com a colocação de Nadine e disse que também viu o toque em Canobbio. Para Galvão, o pênalti deveria ter sido marcado para o Fluminense contra o Santos. O narrador ficou com dúvida de impedimento no lance, e fez duras críticas ao procedimento do VAR.

- O impedimento, ele não tinha dado, porque eles esperam a sequência. Houve toda a sequência e terminou a jogada, o que eu acho um absurdo, porque o jogador pode ter uma contusão séria. Ele achou o impedimento? Levanta a bandeira, e depois vai ver - afirmou o jornalista.

A comissão de arbitragem solicita aos árbitros que, em lances ajustados, o lance prossiga, já que pode terminar em gol. Em caso de irregularidade, o VAR pode interpretar e mudar o que aconteceu em campo, principalmente em lances de impedimento, com a tecnologia do traçar das linhas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a anunciar que adotaria o impedimento semiautomático, se fazendo independente das linhas, mas até agora, o artefato ainda não foi disponibilizado na competição.

Galvão Bueno foi escalado para conduzir a equipe de transmissão da Amazon Prime Video, dona dos direitos do confronto entre Fluminense e Santos. Rafael Oliveira comentou o duelo na cabine, ao lado da comentarista de arbitragem Nadine Bastos; no campo, Mauro Naves fez a cobertura do embate.