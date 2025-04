Após derrota, Neymar parabeniza o Santos pelos 113 anos

Após perder para o Fluminense pela terceira rodada do Brasileirão, o atacante Neymar usou suas redes sociais para enviar uma mensagem de aniversário ao Santos. O jogador, que retornou ao clube após mais de 10 anos, exaltou a história do time em sua postagem.

- Parabéns, Santos. 113 anos de histórias. Eu te amo! - disse o jogador.

Neymar iniciou sua trajetória nas categorias de base do Santos e fez sua estreia no time profissional em 2009. Após se destacar, o atacante deixou o clube em 2013 para se transferir ao Barcelona. Somando suas duas passagens pelo Peixe, ele disputou 237 partidas, nas quais anotou 141 gols e deu 66 assistências.

Ao longo de sua carreira no clube, Neymar conquistou quatro títulos importantes: a Copa do Brasil (2010), a Copa Libertadores (2011), a Recopa Sul-Americana (2012) e o Campeonato Paulista, vencendo três edições (2010, 2011 e 2012).

Derrota do Santos para o Fluminense

O recado do camisa 10 veio logo após derrota do Santos para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar entrou na segunda etapa, mas teve pouco destaque.

Neymar acertou dois dos seis dribles tentados; errou seis dos 22 passes efetuados; ganhou nove de 16 duelos; e deu uma única finalização, em chute rasteiro, além de um passe perigoso. Os números são da plataforma Sofascore.

No Maracanã, Neymar foi vaiado e tietado

A presença de Neymar no Maracanã foi uma atração à parte no duelo entre Fluminense e Santos. Antes do jogo, no momento do aquecimento, uma fila de fotógrafos se formou ao lado do campo para fazer registros do atacante. Torcedores que ficaram mais próximos ao gramado gritavam pelo jogador. Após a partida, dezenas de tricolores, incluindo muitas crianças, ficaram na área próxima ao ônibus do Santos para tentar fazer um registro com o jogador — mas ele deixou o estádio por uma saída alternativa.

Durante a partida, contudo, a torcida do Fluminense não deu trégua a Neymar. Ele foi xingado em coro quando entrou em campo e era o mais visado pela torcida a cada lance. Nada, porém, capaz de abalar sua atuação no Maracanã.

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho. O clube tenta segurar o jogador até 2026.