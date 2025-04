Caio Ribeiro detona Zubeldía: ‘Não serve para time do tamanho do São Paulo’

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste domingo (13) no Morumbis. Caio Ribeiro, que comentou a partida, não perdoou Zubeldía e questinou o cargo do treinador.

- O São Paulo deixou de escapar a vitória na Libertadores muito por conta do Zubeldía. Tá faltando coragem pra ele, coragem pra usar a base por convicção e não por necessidade. Coragem para às vezes tirar o melhor atacante do time, porque o Calleri não vem bem e sai todo mundo menos ele. Coragem para entender que São Paulo é muito grande para ficar dobrando lateral e não escalar atacante. Um treinador sem coragem serve para a LDU e não para um time do tamanho de São Paulo - afirmou o comentarista.

Os dois times chegaram pressionados. O Tricolor conseguiu a vantagem no segundo tempo, com Ferreirinha, mas viu a Raposa empatar com Kaio Jorge. O time de Zubeldía segue sem vencer no Brasileirão.

Como foi o jogo entre São Paulo e Cruzeiro?

O jogo começou com domínio do Cruzeiro. Com apenas dois minutos, o time mineiro assustou com uma finalização de Lucas Silva, mas a defesa tricolor conseguiu bloquear.

A primeira chegada do São Paulo veio aos dez minutos, com Luciano. O atacante recebeu um passe de André Silva e finalizou no canto esquerdo, mas Cássio defendeu.

Mesmo com a tentativa, o Cruzeiro seguia com mais presença ofensiva até os 20 minutos. Pelo lado tricolor, Lucas Ferreira conseguiu encontrar espaços no meio-campo, mas parava na defesa mineira.

A primeira etapa foi se desenrolando sem grandes emoções para nenhum dos lados. As equipes foram para o intervalo com o placar zerado.