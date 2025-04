Neto critica elenco do Santos e faz alerta para Neymar

O Santos perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no último domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com o retorno do atacante Neymar aos gramados. Após a partida, o ex-jogador Neto criticou o elenco do clube alvinegro e fez um alerta para o camisa 10.

Para o comentarista, o desempenho de Neymar em campo está diretamente relacionado com a qualidade do elenco do Santos. Neto apontou que existe um erro na montagem de elenco do clube, que não colabora para o sucesso do atacante.

- O Neymar tomou cartão amarelo, caiu no primeiro lance, tá carequinha. Perdeu todos os cabelos (no jogo), mas tá bem, tá com dinheiro. Então, tá bem. Mas entrou (em campo) e o Santos perdeu… Todo santista ama o Neymar. Não tenho dúvida disso. Mas o Neymar da primeira passagem, já não existe mais- iniciou o ex-jogador.

- Ele, depois do Pelé foi a maior jogador que o Santo teve. Mas hoje, quando analisamos ele é sempre no "será". E outra coisa, sabe quantos gols o Soltedo fez esse ano? Um gol. Então assim, se tivesse um elenco para o Neymar ter tranquilidade, talvez ele jogaria melhor. Mas com o que o Santos tem hoje, ele vai passar vergonha.

Santos no Brasileirão

Com o revés contra o Fluminense, o Alvinegro coleciona um empate e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Além do Tricolor, a equipe do técnico Pedro Caixinha também perdeu para o Vasco na competição. Os resultados das partidas foram cruciais para o Santos terminar a quarta rodada na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

Vale destacar, que Neymar fez a estreia no Brasileirão de 2025 apenas no último domingo (13). Ele ficou de fora dos dois compromissos iniciais do Santos no campeonato devido a uma lesão, sofrida em uma partida contra o RB Bragantino, no último dia 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão.