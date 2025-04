Galvão Bueno faz dura crítica em Fluminense x Santos: ‘Absurdo’

Galvão Bueno não poupou palavras e teceu duras críticas à arbitragem no duelo entre Fluminense e Santos, pela terceira rodada do Brasileirão. O narrador, que conduziu a transmissão do confronto realizado no Maracanã, analisou uma jogada polêmica que poderia ter terminado em pênalti para o Tricolor, e reclamou do protocolo adotado na atualidade.

- O impedimento, ele não tinha dado, porque eles esperam a sequência. Houve toda a sequência e terminou a jogada, o que eu acho um absurdo, porque o jogador pode ter uma contusão séria. Ele achou o impedimento? Levanta a bandeira, e depois vai ver - afirmou o jornalista.

O lance aconteceu aos quatro minutos de jogo. Canobbio foi lançado em velocidade, tentou cortar para a direita e trombou com o lateral Leo Godoy, pedindo pênalti. Um possível impedimento poderia ter sido assinalado na origem da jogada, o que levou à reclamação de Galvão pelo protocolo. Porém, o árbitro do confronto, Felipe Fernandes de Lima, deixou o lance seguir até o fim; Celso Luiz da Silva, auxiliar, não flagrou a condição ilegal, e o VAR, conduzido por Rafael Traci, não recomendou a revisão.

É tudo muleta. A arbitragem brasileira é para lá de sofrível, muito - completou.

A comissão de arbitragem solicita aos árbitros que, em lances ajustados, o lance prossiga, já que pode terminar em gol. Em caso de irregularidade, o VAR pode interpretar e mudar o que aconteceu em campo, principalmente em lances de impedimento, com a tecnologia do traçar das linhas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou a anunciar que adotaria o impedimento semi-automático, se fazendo independente das linhas, mas até agora, o artefato ainda não foi disponibilizado na competição.

🎙️ Galvão na transmissão de Fluminense x Santos

Galvão Bueno foi escalado para conduzir a equipe de transmissão da Amazon Prime Video, dona dos direitos do confronto entre Fluminense e Santos. Rafael Oliveira comentou o duelo na cabine, ao lado da comentarista de arbitragem Nadine Bastos; no campo, Mauro Naves e André Hernan fizeram a cobertura do embate.

