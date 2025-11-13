Comentarista da Globo faz desabafo sobre Neymar após Santos x Flamengo

O craque Neymar esteve envolvido em polêmicas, devido ao seu comportamento durante a derrota do Santos para o Flamengo, no último domingo (9). Nesta quarta-feira (12), o jornalista Eric Faria usou as redes sociais para defender o camisa 10 e criticou a postura dos formadores de opinião que criaram inúmeras teses sobre o momento do atacante.

Durante os 90 minutos no Maracanã, Neymar reclamou com seus companheiros de equipe, discutiu com a arbitragem e questionou o técnico Juan Pablo Vojvoda, enquanto era substituído. As atitudes não repercutiram bem entre jornalistas e torcedores, que usaram essas ações contra o próprio camisa 10.

Eric Faria questionou esse tipo de comportamento e reforçou que se limita a comentar apenas o que viu dentro do jogo. O jornalista se mostrou incomodado com as visões superficiais que foram criadas em cima de Neymar e pediu mais respeito ao camisa 10 do Santos. Confira abaixo.

- Eu, enquanto jornalista, me limito a opinar sobre o que vejo dele dentro do campo. Jogou bem. Jogou mal. E, claro, considerando contextos. Seria desleal só avaliá-lo por causa de 90 minutos. Mas sem papo de vida pessoal.-

- O que mais me incomoda são visões superficiais sobre o cara. Nos últimos dias, inúmeras teses brotaram nas cabeças dos formadores de opinião. E foram reproduzidas sem qualquer respaldo técnico, médico.

A situação do Santos no Brasileirão é delicada. O time comandado por Vojvoda tem apenas 33 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela, ou seja, está na zona de rebaixamento. O próximo desafio do time será contra o Palmeiras, em partida atrasada e marcada para sábado (15), na Vila Belmiro.

O que esperar de Neymar na luta do Santos contra o rebaixamento?

Texto por: Juliana Yamaoka

Anunciado no dia 31 de janeiro, o ídolo santista carregava o simbolismo do "ano de reconstrução" citado repetidamente pelo presidente Marcelo Teixeira.

Porém, as três lesões na temporada diminuíram seu ritmo, e o clube adotou cautela máxima após o problema na coxa direita, chegando a poupá-lo do duelo decisivo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A última lesão o tirou de combate por 48 dias, totalizando sete rodadas de ausência.

O "Projeto Neymar" vai além do gramado. Envolve acordos, parcerias e intenções do pai do jogador de auxiliar o Santos a reencontrar relevância esportiva e estrutural. Busca, ao mesmo tempo, devolver ao atleta projeção internacional e resgatar um clube que não conquista títulos há quase dez anos, enquanto vê seus rivais erguerem troféus com constância.

O que se espera do atual camisa 10, que também um dia vestiu a 11 com maestria, é que sua liderança consiga suavizar a carga que recai sobre jogadores com menos rodagem e pouca experiência para enfrentar o cenário turbulento que se instalou na Vila Belmiro.

Quando Neymar atua como um verdadeiro Menino da Vila e está fisicamente bem, o patamar do Santos se altera. Surge o Neymar "mordido", capaz de transformar ambiente hostil em combustível, de decidir em uma única bola aquilo que o torcedor acostumou-se a acreditar que só ele poderia entregar.

E assim o Santos segue: caminhando entre escombros e esperanças, enquanto seu camisa 10 insiste em demonstrar que, mesmo nas noites mais frias e cruéis, há uma razão maior que o trouxe de volta ao lugar onde tudo começou.

