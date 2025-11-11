A relação entre Neymar e o Santos ultrapassou as fronteiras do Brasil e ganhou destaque na imprensa espanhola. Três dos principais jornais esportivos do país – Marca, Diario AS e Sport – publicaram reportagens repercurtindo uma matéria do GE, e descreveram o ambiente no clube como "tenso" e a relação entre o atacante e o técnico Vojvoda como "mais deteriorada do que nunca".

Marca: 'Jogadores e direção estão fartos de Neymar

O Marca foi o mais incisivo ao tratar da crise, afirmando que "os jogadores e a direção do Santos estão fartos de Neymar". O diário espanhol destaca que o atacante, ao reclamar da substituição e do desempenho dos colegas na partida contra o Flamengo, provocou um mal-estar profundo no vestiário e no comando do clube.

Segundo o jornal, as queixas do camisa 10 sobre o "nível dos companheiros e o funcionamento do time" foram consideradas exageradas e humilhantes por parte do elenco. A publicação também cita o GE, que informou que Neymar pediu desculpas após o episódio, alegando que sua reação se devia à irritação com a arbitragem – e não com o técnico ou os colegas.

Ainda assim, o Marca descreve o relacionamento com Vojvoda como "mais deteriorado do que nunca" e ressalta o baixo rendimento do jogador desde seu retorno ao clube. Lesionado em boa parte da temporada, Neymar atuou em apenas 15 partidas e ficou fora de 17, o que, segundo o jornal, explica "o impacto fraco" do craque na luta santista contra o rebaixamento.

Diario AS: 'Neymar causa polêmica no Brasil'

O Diario AS também repercutiu o episódio, destacando que o Santos vive um clima de "tensão crescente no vestiário". O periódico afirmou que Neymar já não é mais "intocável" para a torcida nem para o técnico Vojvoda, que o substituiu no confronto diante do Flamengo. Com o jogador em campo, o time perdia por 3 a 0; após sua saída, quase empatou o jogo, encerrando a partida com derrota por 3 a 2.

De acordo com o AS, a decisão de tirá-lo de campo "não foi bem recebida" pelo camisa 10. A publicação também destaca que o jogador pediu desculpas aos companheiros após o jogo, especialmente àqueles que estavam próximos no momento do incidente.

O jornal reproduz críticas a Neymar por sua irritação durante a partida, citando momentos em que ele reclamou de companheiros por não receber passes ou por erros em lances decisivos. Para o AS, o comportamento do jogador "envergonhou" parte do elenco e deixou o Santos em uma situação ainda mais delicada dentro do Campeonato Brasileiro, hoje com risco real de rebaixamento.

Apesar da polêmica, o clube decidiu não punir o atacante. Segundo a reportagem, a diretoria e o técnico buscam "unir o grupo e encerrar o assunto internamente", temendo que novas turbulências prejudiquem a reta final da temporada.

Sport: 'As queixas de Neymar acirram os ânimos no Santos'

Já o jornal catalão Sport descreveu o episódio como "a gota d'água" de uma relação cada vez mais conturbada entre Neymar e o Santos. O veículo afirmou que a conduta do atacante "gerou indignação" dentro e fora do clube, citando que ele "passou de herói a vilão" para parte da torcida.

O Sport relatou que Neymar discutiu com companheiros durante o jogo, reclamou de passes errados e questionou publicamente a decisão de Vojvoda ao ser substituído. "Vocês vão me tirar de campo?", teria dito o jogador, segundo a reportagem. O diário também mencionou críticas feitas pelo próprio atacante ao árbitro da partida:

– O árbitro é muito ruim e, além disso, é arrogante. Você vai falar com ele e ele vira as costas e foge. É muito difícil – disse Neymar após o jogo.

Pulgar e Neymar disputam bola em Flamengo x Santos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

De acordo com o Sport, o clube ficou "muito chateado" com a postura do camisa 10, e parte da torcida o vê como um dos responsáveis pela má fase do time. O jornal ainda lembrou que, apesar do pedido de desculpas, o clima interno continua pesado, já que Neymar "acumula ausências e atuações apagadas" em meio às lesões.

O veículo conclui que o Santos tenta contornar a crise e evitar um novo rebaixamento, enquanto aguarda que seu principal jogador "retome o foco e o nível competitivo" que marcou seus melhores anos na carreira.

