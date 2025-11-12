Santos busca reação na Vila Belmiro apesar do retrospecto ruim como mandante

O discurso entre jogadores, dirigentes, comissão técnica e do presidente Marcelo Teixeira é o mesmo: união de todas as frentes para evitar o segundo rebaixamento da história do Santos.

continua após a publicidade

Após a derrota para o Flamengo por 3 a 2 no último domingo (9), o técnico Juan Pablo Vojvoda afirmou que vai precisar de todo o elenco para superar a crise vivida pelo clube na tabela do Campeonato Brasileiro.

Na zona mista do Maracanã, o Diretor Executivo Alexandre Mattos e o atacante Guilherme adotaram o mesmo tom.

Na semana passada, Marcelo Teixeira convocou uma "reunião secreta" com diversas frentes, incluindo representantes da principal torcida organizada, para pedir uma trégua e reforçar a urgência em tirar o time da zona de rebaixamento. Entre as iniciativas debatidas, esteve a sugestão de reduzir o preço dos ingressos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Vojvoda tem apenas duas vitórias em 12 jogos comandando o Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

No próximo sábado, o Alvinegro Praiano recebe o Palmeiras, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 13ª rodada. Na semana passada, pela 32ª rodada, os dois times se enfrentaram e o time de Vojvoda foi derrotado por 2 a 0 no Allianz Parque.

O Peixe tem o segundo pior aproveitamento como mandante no Brasileirão, ficando à frente apenas do Sport, lanterna da competição. São apenas dez vitórias em 23 partidas, além de sete empates e seis derrotas.

continua após a publicidade

A última vitória em casa, e também no campeonato, ocorreu justamente em um clássico, no dia 15 de outubro, quando venceu o Corinthians por 3 a 1, pela 28ª rodada. Ou seja, já são cinco jogos sem vencer. O time segue como o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos, somando oito vitórias, nove empates e 15 derrotas.

Aproveitamento como mandante:

23 jogos

10V | 7E | 6D

54% de aproveitamento

32 gols marcados (1.4 por jogo)

25 gols sofridos (1.1 por jogo)

*As informações são do Sofascore