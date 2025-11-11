Alexandre Mattos publica mensagem de apoio a Neymar: "Gênios são incompreendidos"

O diretor-executivo do Santos, Alexandre Mattos, fez uma postagem em suas redes sociais para exaltar Neymar após as polêmicas envolvendo o jogador durante o duelo contra o Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã.

O Peixe perdeu por 3 a 2 e marcou seu segundo gol após a saída do camisa 10, no meio da segunda etapa, o que gerou ainda mais controvérsia, já que, no intervalo, o camisa 10 havia declarado ao SporTV que faltava aos companheiros procurá-lo dentro de campo para que pudesse contribuir com gols.

Durante a partida, o atacante reclamou de forma efusiva com a arbitragem e acabou recebendo um cartão amarelo. Além disso, não gostou de ser substituído por Juan Pablo Vojvoda e evitou permanecer no banco de reservas para acompanhar o fim do jogo.

Na zona mista, Alexandre Mattos já havia minimizado o episódio, enquanto o companheiro de elenco Guilherme afirmou que a frustração do atleta era algo "normal".

O Santos segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 35% de aproveitamento. O Alvinegro recebe o Palmeiras no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira a nota na íntegra:

Gênios são incompreendidos, sempre foi assim na história humana, pensam a frente de seus tempos, fazem diferente, fazem a diferença… são insaciáveis por desafios, por mudanças, por objetivos que poucos chegam a conquistar… deixam legados, fazem história…

Mas também são seres humanos, acertam e erram, sorriem e choram, possuem sentimentos, coração, respiram, vivem e sobrevivem as pancadas da vida…

Você é assim, um gênio… quem te conhece sabe o ser humano que você é, o coração que você tem, a humildade que você exala, a preocupação que você tem com todos, o pai e amigo que você é …

Tentam te derrotar, não conseguem, tentam te derrubar, você levanta, tudo é maior pra você, mas você é maior do que o tudo…

Sabe porque? Porque você tem Deus no coração… uma aura boa…

Meu irmão, sozinho você nunca estará… tenha certeza que tô aqui pra tomar as porradas da vida junto com você… sua família está, seus amigos estão, seus companheiros estão…

Você é admirado e adorado por mim e por todos que te conhecem, por bilhões ao redor do mundo que sonham em ser como você… você conquistou isso, você merece isso…

Momentos difíceis, fazem homens mais fortes!!

Estou com você sempre!!! Na boa e principalmente nas pancadas….

Nós estamos!!!