Neymar nega ligação para Vojvoda para reconhecer 'exageros' no Santos

O atacante Neymar, mais uma vez, usou as redes sociais para se manifestar de forma explosiva em relação a uma notícia que circulou na mídia sobre ter feito uma ligação para Juan Pablo Vojvoda, técnico do Santos, para admitir que se excedeu com reclamações durante a partida contra o Flamengo, no Maracanã, no final de semana.

Em campo, na derrota para o Rubro-Negro por 3 a 2, o camisa 10 do Santos se irritou com companheiros de equipe, fez duras reclamações com a arbitragem, questionou sua substituição e, ao sair de campo, nem viu os dois gols do Santos, já que se dirigiu ao vestiário antes do apito final do duelo no Rio de Janeiro.

Após a publicação, inicialmente feita pelo site "GE" em relação à ligação para o treinador, Neymar foi ao Instagram da empresa desmentir a informação e ofender, escrevendo que tudo isso era "mais uma mentira inventada por um jornalista de m****!". Confira abaixo:

Na partida em que gerou toda a polêmica, Neymar, que retornou ao time titular após cerca de dois meses, teve uma atuação apagada e não escondeu sua irritação. As reclamações do atacante do Peixe foram mais duras principalmente com Zé Ivaldo e Barreal.

Ao ser substituído, além de questionar a comissão técnica, e chutou um copo de água, que foi em direção ao banco de reservas do próprio Santos.

A situação do Santos no Brasileirão é complicada. O time comandado por Vojvoda tem apenas 33 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela, ou seja, está na zona de rebaixamento. O próximo desafio do time será contra o Palmeiras, em partida atrasada e marcada para sábado (15), na Vila Belmiro.