Flamengo e Estudiantes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (22/10) no Maracanã, às 21h30, pela semifinal da Libertadores. O comentarista da ESPN Paulo Calçade avalia que o Flamengo tem um elenco superior ao do Estudiantes, mas aponta uma lacuna entre a qualidade individual do elenco e o desempenho coletivo exibido nas últimas rodadas da competição.

O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0 no Estádio Jorge Luis Hirschi, na Argentina. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nos pênaltis.

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— Não basta ser melhor em cada posição. É preciso transformar essa superioridade em um futebol que produza oportunidades de gol, imponha dificuldades ao adversário e, principalmente, vença partidas — afirmou Calçade.

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O analista citou o desempenho do Flamengo diante do Bahia, no último fim de semana, como referência do futebol que a equipe precisa repetir para avançar na Libertadores. A partida na Argentina, segundo ele, levantou dúvidas sobre a capacidade do time de apresentar seu melhor nível em confrontos decisivos.

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— A superioridade individual existe. Falta transformá-la em superioridade coletiva.

Flamengo x Estudiantes

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+, no plano Premium. A narração fica com Rogério Vaughan, os comentários com Paulo Calçade e Zinho, e os repórteres Jéssica Dias e Pedro Henrique Torre cobrem o jogo diretamente do Maracanã.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.