Com virada e pênalti polêmico, IA prevê o resultado de Coreia do Sul x Brasil
Equipes fazem amistoso de preparação para a Copa do Mundo
Após garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira inicia sua preparação com um amistoso contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira (10). A bola rola às 8h (de Brasília), no Seoul World Cup Stadium. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar o resultado da partida.
Jogando para mais de 60 mil torcedores, a Seleção terá os retornos de Vinícius Júnior e Rodrygo, que tornam a equipe comandada por Carlo Ancelotti como favorita para o confronto, segundo a ferramenta. A expectativa é que o Brasil domine a posse de bola, explorando as transições rápidas, principalmente pelas pontas.
No entanto, a IA também destacou que o apoio da torcida e a solidez defensiva da equipe sul-coreana podem dificultar o jogo do Brasil. Para ela, os donos da casa irão apostar em uma pressão alta, nos primeiros 20 minutos, e vão buscar sair no contra-ataque, explorando sua principal estrela: Heung-Min Son.
Apostando em um resultado, a inteligência artificial enxerga certa dificuldade para a Seleção Brasileira durante os 90 minutos. No entanto, ela prevê a vitória, de virada, do Brasil por 2 a 1 contra a Coreia do Sul.
Veja como será Coreia do Sul x Brasil na visão da IA
Para a ferramenta, a estratégia de sair em velocidade ao ataque vai favorecer os donos da casa no início do amistoso. A previsão é que o astro futebol sul-coreano, Heung-Min Son abrirá o placar aos 28 minutos, após rápido contra-ataque pela esquerda.
A reação brasileira virá apenas aos 10 minutos da segunda etapa. Segundo a ferramenta, o craque Vinícius Júnior fará uma de suas jogadas características, driblando a defesa adversária, e empata o confronto.
No entanto, a virada da Seleção Brasileira será recheada de polêmicas envolvendo a arbitragem. Segundo a IA, o árbitro irá assinalar um pênalti polêmico para o Brasil aos 33 minutos, após toque de mão dentro da área adversária. Na cobrança, Rodrygo garante a vitória para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.
