Fala de Ramon Abatti para jogador em São Paulo x Palmeiras choca web: ‘Várzea’

Uma fala de Ramon Abatti Abel durante São Paulo x Palmeiras viralizou muito nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (9), a CBF liberou os áudios do VAR relacionados a polêmica de arbitragem do clássico.

- Ah, Luciano! Por favor... Luciano reclama de ter nascido até, é impressionante! Não dá paz. Você vê o que é a complexidade que é apitar no futebol brasileiro? - disparou Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras.

Nas redes sociais, muitos torcedores ficaram em choque com a fala do árbitro. A atuação de Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras foi muito criticada por torcedores e jornalistas depois da virada do Verdão no Morumbis.

Ramon Abatti Abel em São Paulo x Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Áudios do VAR

O Verdão venceu por 3 a 2, de virada, em um jogo marcado por lances polêmicos. Um dos pontos centrais foi o pênalti não marcado em Gonzalo Tapia, derrubado na área por Allan. Ramon Abatti Abel não foi ao monitor, o que justificou a ausência de divulgação imediata após o jogo. A revisão não reconheceu a penalidade. A conversa entre a arbitragem de vídeo e o árbitro de campo sustentou que houve “escorregão acidental”.

— Escorregou. A bola está passando. Pode seguir — disse Ramon Abatti Abel.

— É justamente isso. Ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área — respondeu o VAR.

No lance de Andreas Pereira em São Paulo x Palmeiras, destacado por dirigentes como Rui Costa e Carlos Belmonte, a discussão tratou da entrada sobre Marcos Antônio. O meio-campista recebeu apenas cartão amarelo.

— Quero ver esse lance — pediu o VAR de São Paulo x Palmeiras.

— Tem um contato que não é pleno na canela, posteriormente um contato que é o pé. Deixa eu dar uma olhada se ele despreza a disputa da bola — seguiu.

— É com o pé, com o pé é uma intensidade média e seguimos — informou.

Quanto ao suposto pisão de Gustavo Gómez em São Paulo x Palmeiras, a arbitragem alegou que foi sem intenção, também confirmado pelo VAR.

– Pra mim tem o pisão, mas sem intenção. Tem um pisão de disputa – disse Ramon Abatti Abel.

Outro lance de Gómez também foi divulgado. No caso, quanto a um braço do jogador também em Tapia durante o clássico entre São Paulo e Palmeiras.

– Quando ele vai levantar, toca o cotovelo. Já foi checado, quando vai levantar, atinge o rosto do atleta, mas nenhum gesto adicional, nenhuma ação de cotovelada no adversário – disse Ilber, VAR da partida.