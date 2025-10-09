MP prende comentarista esportivo em operação contra fraude na saúde

Abrilino Fernandes Gomes, conhecido como Fernando Gomes, comentarista da Rádio Transamérica, foi preso em operação do Ministério Público do Paraná (MPPR) que investiga desvios de recursos da saúde. A ação ocorreu nesta quinta-feira (9) em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O jornalista de 77 anos é sócio de uma das empresas investigadas no esquema.

continua após a publicidade

O grupo é investigado por fraudes contra a administração pública no setor de saúde do município paranaense. As acusações incluem corrupção ativa e passiva, contratação direta ilegal, peculato e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que os desvios já causaram prejuízo superior a R$ 10 milhões aos cofres públicos de Fazenda Rio Grande.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fernando Gomes se pronunciou sobre o caso por meio de nota, confira;

“Fernando Gomes, profissional amplamente reconhecido por sua trajetória no jornalismo e na crônica esportiva, sempre pautou sua vida pela ética, pelo respeito e pela dedicação à comunicação. Sua história é marcada por décadas de trabalho sério, pela contribuição ao debate esportivo nacional e pelo carinho que conquistou de colegas, leitores e ouvintes em todo o país.

continua após a publicidade

Diante dos recentes acontecimentos, reiteramos que Fernando Gomes goza da presunção de inocência, princípio fundamental consagrado na Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A defesa acompanha atentamente o caso e confia que todos os fatos serão devidamente esclarecidos dentro da legalidade e do mais absoluto respeito à Justiça.

Neste momento, pedimos serenidade e respeito à pessoa de Fernando Gomes e à sua família, evitando julgamentos precipitados e preservando o direito de defesa e a dignidade humana”, diz a nota.

continua após a publicidade

Fernando Gomes, comentarista da Transmérica (Foto: Reprodução)

Segundo o MPPR, o esquema operava "por meio de um modelo de contratação direcionada de empresa que fornecia serviços de testagem domiciliar (testes rápidos) e levantamento estatístico, valendo-se desse estratagema para desviar recursos públicos com a participação de servidores públicos do alto escalão mediante o pagamento de propina".

A operação resultou na prisão de outras quatro pessoas além do comentarista. Entre os detidos estão o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marco Marcondes (PSD), o secretário da Fazenda municipal e ex-secretário de Saúde, Francisco Roberto Barbosa, um auditor do Tribunal de Contas identificado como Alberto Martins de Faria, e o empresário Samuel Antonio da Silva Nunes.