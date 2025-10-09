O técnico Arthur Elias realiza nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), a primeira convocação da Seleção feminina após a conquista da Copa América Feminina, visando os amistosos contra Itália e Inglaterra, marcados para 25 e 28 de outubro, e os leitores do Lance! apontaram qual nome não pode ficar de fora da nova lista do treinador.

O nome mais pedido na pesquisa feita no Canal de Futebol Feminino do Lance! no WhatsApp foi o de Duda Sampaio, meio-campista do Corinthians e um dos nomes que Arthur Elias já tem usado na Seleção. Ao todo, a jogadora recebeu cerca de 34% dos votos.

Na sequência aparece a atacante Gabi Portilho, do Gotham FC, que ganhou cerca de 27% da preferência do público. Indicada à Bola de Ouro da temporada, 1 atacante Amanda Gutierres aparece como o terceiro nome mais desejado entre os leitores. A jogadora do Palmeiras recebeu cerca de 20% dos votos, assim como meio-campista Luany.

Veterana de Seleção e atualmente no Flamengo, Cristiane teve menos de 10% de votos. Já Debinha, que atualmente Kansas City Current e tem feito um ótimo trabalho na MLS, recebeu nenhum voto.

Veja como ficou

Duda Sampaio - 33%

Gabi Portilho - 27%

Amanda Gutierres - 20%

Luany - 20%

Cristiane - 7%

Debinha - 0%

Duda Sampaio com a taça da Copa América 2025; meio-campista foi eleita pelos leitores do Lance! como peça-chave na Seleção (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Amistosos da Seleção Brasileira Feminina

Inglaterra x Brasil

🗓️ 25 de outubro

🕐 13h30 (de Brasília)

📍 Etihad Stadium, Manchester

🏆 Duelo entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa

Itália x Brasil