Leitores do Lance! apontam quem não deve faltar na lista de Arthur Elias na Seleção
Treinador do Brasil fará convocação nesta quinta-feira
O técnico Arthur Elias realiza nesta quinta-feira (9), às 13h (de Brasília), a primeira convocação da Seleção feminina após a conquista da Copa América Feminina, visando os amistosos contra Itália e Inglaterra, marcados para 25 e 28 de outubro, e os leitores do Lance! apontaram qual nome não pode ficar de fora da nova lista do treinador.
O nome mais pedido na pesquisa feita no Canal de Futebol Feminino do Lance! no WhatsApp foi o de Duda Sampaio, meio-campista do Corinthians e um dos nomes que Arthur Elias já tem usado na Seleção. Ao todo, a jogadora recebeu cerca de 34% dos votos.
Na sequência aparece a atacante Gabi Portilho, do Gotham FC, que ganhou cerca de 27% da preferência do público. Indicada à Bola de Ouro da temporada, 1 atacante Amanda Gutierres aparece como o terceiro nome mais desejado entre os leitores. A jogadora do Palmeiras recebeu cerca de 20% dos votos, assim como meio-campista Luany.
Veterana de Seleção e atualmente no Flamengo, Cristiane teve menos de 10% de votos. Já Debinha, que atualmente Kansas City Current e tem feito um ótimo trabalho na MLS, recebeu nenhum voto.
Veja como ficou
- Duda Sampaio - 33%
- Gabi Portilho - 27%
- Amanda Gutierres - 20%
- Luany - 20%
- Cristiane - 7%
- Debinha - 0%
Amistosos da Seleção Brasileira Feminina
Inglaterra x Brasil
- 🗓️ 25 de outubro
- 🕐 13h30 (de Brasília)
- 📍 Etihad Stadium, Manchester
- 🏆 Duelo entre as campeãs da Copa América e da Eurocopa
Itália x Brasil
- 🗓️ 28 de outubro
- 🕐 13h15 (de Brasília)
- 📍 Estádio Ennio Tardini, Parma
