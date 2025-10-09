Cesar Filho, apresentador do jornal "SBT Brasil", afirmou que o Campeonato Brasileiro está sendo manipulado para beneficiar o Palmeiras. As declarações foram feitas na última terça-feira (7), após a vitória do time paulista sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbi, pela 27ª rodada da competição.

continua após a publicidade

- Torcedores de Flamengo e Cruzeiro, na minha opinião, esqueçam o campeonato. Já tem dono. Pode encerrar agora. Aliás, esse campeonato está mais manchado do que todos que vi - declarou Cesar Filho durante o programa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jornalista detona erros de Ramon Abatti em São Paulo x Palmeiras

O jornalista questionou especificamente a atuação do árbitro Ramon Abatti Abel, que comandou tanto o clássico paulista quanto o confronto anterior entre Flamengo e Cruzeiro, que terminou empatado sem gols no Maracanã. Atualmente, Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do campeonato com 55 pontos cada, enquanto o Cruzeiro ocupa a terceira posição com 52.

continua após a publicidade

- Eu não gosto de falar disso, mas hoje tenho (risos). Ramon Abatti Abel. Olha que coincidência, o sobrenome dele é igual ao (nome) do técnico do Palmeiras. Ele apitou Fortaleza e Palmeiras ano passado aqui em São Paulo. Estava 1 a 0 para o Fortaleza, e ele deu dois pênaltis discutíveis para o Palmeiras. E ele foi afastado por esses erros. E esse mesmo árbitro apitou o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, cujo melhor resultado para o Palmeiras seria o empate. E o que aconteceu? Ele travou o jogo, o jogo ficou empatado, e ele expulsou um jogador do Flamengo (na verdade foi do Cruzeiro). E como prêmio, ele veio apitar um jogo do adversário de Flamengo e Cruzeiro - disparou.

➡️ Após polêmica, CBF divulga áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras