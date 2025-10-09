Eric Faria surpreende em escolha de árbitro para apitar Flamengo x Palmeiras

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar daqui a 10 dias, em 19 de outubro, em um dos jogos mais aguardados desta edição de Campeonato Brasileiro. O jornalista Eric Faria surpreendeu na escolha de um árbitro para o duelo decisivo.

A bancada do "Seleção Sportv" já começou a esquentar os motores para Flamengo x Palmeiras, no Maracanã, que pode ser um duelo decisivo na briga pelo título, que também engloba o Cruzeiro. Eric Faria sugeriu um árbitro inglês ou italiano depois das recentes polêmicas do futebol brasileiro.

- Não vejo hoje um brasileiro capaz de apitar esse jogo. Vai virar um inferno a vida desse cara. Assim que o nome desse cara for anunciado, vai acabar a vida dele. Vão buscar erros dele a favor do Flamengo, do Palmeiras… Eu traria alguém da Inglaterra, Itália, nem da América do Sul. - comentou Eric Faria.

Felipe Melo, que também estava na bancada, concordou com o colega, e apontou que o árbitro escolhido para Flamengo x Palmeiras ficaria sob muita pressão.

- Já existe uma pressão enorme, imagina se existe um erro. São seres humanos. Se tiver um erro, não precisa ser bizarro, pode ser normal, acabou a vida desse cara - complementou Felipe Melo.

- Não é nada contra os árbitros brasileiros. Tenho o maior respeito. Inclusive, estamos defendendo a profissionalização. Quem poderia? Daronco, Wilton e Klein (por não serem da Federação Paulista, Carioca e Mineira) - concluiu Eric.

Jogo decisivo entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras terão um confronto direto no Maracanã que pode ser decisivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Verdão lidera com o mesmo número de pontos que o Rubro-Negro. Porém, vale ressaltar que o time de Abel Ferreira tem um jogo a menos em relação aos comandados de Filipe Luís.

Além da dupla, não tem como tirar da equação o Cruzeiro de Leonardo Jardim, que tem três pontos a menos que Flamengo e Palmeiras, e dois jogos a mais que o Verdão.