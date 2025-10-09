Imprensa europeia repercute pedido de desculpas de Vini Jr a Virgínia

A influenciadora Virginia Fonseca e Vini Jr, do Real Madrid, encerraram um relacionamento após pouco mais de um mês. O término ocorreu na última segunda-feira (6), e os jornais espanhóis "Marca" e "Mundo Deportivo", de Madri e Barcelona, respectivamente, repercutiram o pedido de desculpas públicas do jogador à modelo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ambos os jornais não se aprofundaram no caso de Vini Jr e Virgínia. Desde o início do relacionamento, o casal raramente apareceu nas manchetes espanholas. Após o pedido de desculpas do camisa 7 do Real Madrid em suas redes sociais, as publicações noticiaram o perdão e traçaram a linha do tempo sobre o início e o fim do relacionamento.

continua após a publicidade

"Marca", jornal de Madri, repercutindo o término de Vini Jr e Virgínia (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: "Vinicius pede perdão à influencer com quem estava saindo: "Não me envergonho de admitir que fui descuidado" (título).

"No Brasil, publicam que Vinicius e Virgínia Fonseca terminaram por causa de supostas capturas de tela de conversas do jogador com modelos" (subtítulo).

"Mundo Deportivo", jornal de Barcelona, repercutindo o término de Vini Jr e Virgínia (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo)

Tradução: "Comunicado de Vinicius: "Recentemente, vivi uma situação que me fez refletir. A ideia é recomeçar tudo" (título).

"O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira pediu perdão nas redes sociais a uma influencer com quem estava começando um relacionamento" (subtítulo).

continua após a publicidade

Veja o pedido de desculpas de Vini Jr a Virgínia

Nesta quarta-feira (8), Vini Jr abriu o próprio coração e confessou que errou com a influenciadora. Através de uma publicação no Instagram, ele pediu desculpas a Virginia e desejou poder recomeçar a história junto com a modelo. Veja abaixo:

"Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir.

A Virginia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid pra me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível.

Mesmo que ainda não fossemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei.

Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito".

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.