Lateral de 16 anos ganha chance no grupo principal do Cruzeiro

Com o empréstimo do lateral-esquerdo Marlon para o Grêmio, até o fim da temporada, uma jovem promessa das categorias de base do Cruzeiro ganha oportunidade no grupo principal da equipe. Kauã Prates, de apenas de 16 anos, começou a treinar sob o comando do técnico Leonardo Jardim, na Toca da Raposa, nesta terça-feira (15).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Kauã Prates chega ao grupo principal do Cruzeiro com moral: no sábado (12), ele foi campeão sul-americano sub-17, com a Seleção Brasileira, do técnico Dudu Patetuci. O torneio foi disputado na Colômbia, e Kauã Prates foi titular, como zagueiro, em cinco das seis partidas, inclusive na final, disputada em Cartagena, contra a seleção da casa, que terminou empatada por 1 a 1 e vitória brasileira nos pênaltis por 4 a 1. O Brasil também se classificou para a Copa do Mundo da categoria, em novembro, no Catar.

A conquista foi comemorada pelo Cruzeiro nas redes sociais na segunda-feira (14), quando os jogadores do clube retornaram a Belo Horizonte – além de Kauã Prates, fizeram parte da Seleção Brasileira o zagueiro Vitor Hugo e o volante Felipe de Morais.

continua após a publicidade

Conheça mais sobre o jovem lateral Kauã Prates do Cruzeiro

Natural de Montanha (ES), Kauã Prates, que está na base do Cruzeiro desde 2022, vai completar 17 anos em 12 de agosto e, apesar da pouca idade, foi titular da equipe Sub-20 que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano. Ele atuou nos sete jogos da equipe e marcou um gol, na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, nas quartas de final, que significou a eliminação do Cruzeiro, em Jaú (SP), em 18 de janeiro.

Kauã Prates também chegou a ser relacionado para duas partidas do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Ele ficou no banco nas vitórias sobre Itabirito (4 a 1), em 30 de janeiro, no Independência, e Uberlândia (3 a 1), em 2 de fevereiro, no Mineirão, quando o time era comandado pelo técnico interino Wesley Carvalho.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro atinge pior sequência dos últimos 30 anos

O técnico Leonardo Jardim, além de Kauã Prates, tem duas opções para a lateral esquerda: Kaiki, também revelado pela base celeste, e o zagueiro Villalba, que tem sido aproveitado na posição. Quinta-feira (17), o Cruzeiro enfrenta o Bahia, às 21h30, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.