Com polêmica de arbitragem, IA crava o resultado de Vasco x Fluminense

Mais um capítulo histórico e decisivo se desenha no clássico entre Vasco e Fluminense, que começam a definir uma vaga na grande final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã. De olho no jogo de ida das semifinais, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta da inteligência artificial do "X", cravar o resultado da partida decisiva.

Desde o último clássico disputado no Maracanã, o cenário mudou completamente. Enquanto a equipe de Fernando Diniz, que vinha em um bom momento, perdeu sete dos últimos oito jogos, o Fluminense, de Zubeldía, não sabe o que é perder há sete partidas.

De olho nesse confronto decisivo, a IA apostou em um empate para os rivais cariocas, com direito a uma polêmica envolvendo a arbitragem durante a segunda etapa. Confira abaixo.

IA crava o placar de Vasco x Fluminense

Primeiro tempo

Vivendo um momento melhor, o Fluminense começa o clássico tomando a iniciativa. Com muita movimentação e troca de passes, a estratégia confunde a marcação vascaína durante as investidas ao ataque. A primeira oportunidade clara aparece por volta dos 15 minutos, após cobrança de escanteio, mas a bola fica sob o controle de Léo Jardim.

Buscando o resultado, o Fluminense chega novamente ao ataque, desta vez, com um rápido contra-ataque pela esquerda. Após bonita jogada individual, a equipe tricolor abre o placar com um bonito chute da entrada da área e anima os torcedores no Maracanã.

28' - Gol do Fluminense!

Apesar do gol sofrido, o Vasco não se abala e por pouco não empata o clássico ainda na primeira etapa. Após bonita cobrança de falta, o goleiro Fábio ficou apenas olhando a bola explodir no travessão.

Segundo tempo

Buscando igualar o placar, o Vasco voltou do intervalo com uma postura ofensiva, incomodando o Fluminense desde os primeiros minutos. A primeira oportunidade veio logo cedo, após uma bonita jogada individual, que gerou um escanteio para o cruzmaltino. Na cobrança, a equipe de Fernando Diniz chegou ao empate.

12' - Gol do Vasco!

O gol não diminuiu o ímpeto da equipe, que seguiu buscando a virada no clássico carioca. Novamente em cobrança de falta, o Vasco chegou próximo ao segundo gol no clássico, mas parou na defesa de Fábio. Buscando uma reação, o Fluminense seguiu apostando nos contra-ataques, mas parou nas defesas do goleiro adversário.

Já na reta final, a partida deu uma esfriada após uma polêmica envolvendo a arbitragem. Após uma entrada dura de um jogador tricolor, os jogadores do Vasco pediram pênalti para o árbitro da partida. No entanto, após checar o VAR, ele decidiu aplicar o cartão vermelho para o defensor, mas sinalizou apenas falta para o cruzmaltino.

