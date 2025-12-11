Vasco x Fluminense: jornalistas do L! apontam resultado na Copa do Brasil
Mando do jogo de ida pertence ao Vasco
Os momentos do Vasco e do Fluminense praticamente se inverteram desde o último clássico entre as equipes no Maracanã, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o Vasco vinha em uma boa sequência e derrotou o Fluminense por 2 a 0, com o brilho de Rayan. Na ida, o Vasco detém o mando da partida e por isso deve ser maioria em ocupação no estádio.
O Fluminense chega embalado para o clássico. O Tricolor não perde há sete partidas contra a equipe de Luis Zubeldía e já garantiu a vaga direta na Libertadores de 2026 por ter ficado na quinta colocação do Brasileirão.
Jornalistas do L! fazem palpite para Vasco x Fluminense
Avaliando todos os fatores que envolvem uma semifinal de Copa do Brasil, jornalistas do Lance! deixaram seus palpites. Confira;
A votação, que contabilizou 36 votos, apontou um equilíbrio considerável, mas com leve vantagem para o Fluminense. O Tricolor recebeu 14 votos (38,8%), enquanto o Vasco apareceu logo atrás, com 12 votos (33,3%). Já o empate — resultado que manteria tudo aberto para o jogo da volta — foi a escolha de 10 jornalistas (27,7%).
Mais informações do confronto
Classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, o Fluminense chega motivado para o duelo decisivo contra o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil.
Nesta quinta-feira (11), os rivais escrevem o primeiro capítulo desse confronto, que será definido no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.
Quem avançar encara o vencedor de Cruzeiro x Corinthians, que definem o outro chaveamento da competição.
