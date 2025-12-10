Partida entre Vasco e Fluminense terá operação especial do metrô
Gigante da Colina e Tricolor Carioca se enfrentam nesta quinta-feira (11), no Maracanã
O MetrôRio anunciou o esquema de funcionamento para a noite desta quinta-feira (11/12), quando Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam no Maracanã, às 20h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A concessionária informou que o sistema operará em horário regular de dia útil, das 5h à meia-noite, com reforço no efetivo de segurança e de operadores em estações estratégicas para garantir maior fluidez no acesso dos torcedores.
Operação das linhas para a partida entre Vasco X Fluminense
A Linha 2 vai circular normalmente entre Pavuna e Botafogo, permitindo que os passageiros façam a transferência para a Linha 1 no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. Segundo o MetrôRio, esse esquema oferece deslocamento contínuo para quem se dirige ao estádio e também para quem retorna após a partida.
Estações indicadas para cada setor do Maracanã
A concessionária orienta que os torcedores planejem o deslocamento com antecedência e verifiquem qual é a estação mais próxima de seu setor no estádio.
- Portões A, B e C (Oeste e Sul): desembarque recomendado na Estação Maracanã (Linha 2).
- Portões D, E e F (Leste e Norte): desembarque ideal na Estação São Cristóvão (Linha 2).
Formas de pagamento e organização
Para evitar filas, o MetrôRio solicita que os clientes recarreguem seus cartões com antecedência ou utilizem pagamento por aproximação diretamente nas catracas, opção que tem se tornado cada vez mais prática em dias de grande movimento.
Serviço – Funcionamento do Metrô nesta quinta (11/12)
- Linhas 1, 2 e 4: funcionamento das 5h à meia-noite
- Transferência entre as linhas 1 e 2: disponível no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e Botafogo
