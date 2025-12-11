Comentarista vê erro de Filipe Luís em Flamengo x Cruz Azul: 'Não é de hoje'

O Flamengo de Filipe Luís venceu o Cruz Azul por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (10), e se garantiu na semifinal da Copa Intercontinental. Mesmo com a vitória, o comentarista Pedro Moreno apontou um erro do técnico do Rubro-Negro.

Depois da vitória rubro-negra, o programa "Seleção Sportv" debateu as atuações dos jogadores do Mengão. Para Pedro Moreno, Filipe Luís errou ao não escalar Cebolinha como titular do Flamengo no Mundial.

- Não é de hoje. Já tem um tempo que o campo está mostrando que o Cebolinha é o titular da ponta-esquerda do Flamengo. Está tendo uma insistência do Filipe Luís com a permanência do Samuel Lino como titular - analisou Pedro Moreno.

Filipe Luís destaca Arrascaeta em vitória do Flamengo no Mundial: 'Quer mais e mais'

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, enalteceu a atuação de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10). O camisa 10 marcou os dois gols que garantiram a classificação para a semifinal, além da taça do Dérbi das Américas. Após a partida, o treinador comentou o momento do uruguaio.

- Outro dia ele estava na academia, ganhou todos os prêmio merecidos, e eu falei para ele "De nada" (risos). É simples. É mérito único e total dele. Um cara super concentrado, focado e muito ambicioso. Sempre foi, não é que esse ano tenha sido mais. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez seja o jogador mais ambicioso que eu tenha no elenco. Quer mais e mais. Quer conquistar, ganhar, continuar fazendo história. Cobra de todos, do clube, da comissão e dos companheiros. Mérito é único e exclusivamente dele - analisou Filipe Luís depois da vitória do Flamengo.

Além de detalhar a mudança de postura do Flamengo nos dois tempos contra o Cruz Azul, Filipe Luís comentou a dificuldade que a sua equipe encontrou na estreia no Mundial. O rubro-negro classificou as porpostas de jogo dos times muito parecidas.

- Uma equipe com muita qualidade e que tenta jogar. Dois times com uma proposta muito parecida. Eles arriscaram mais, até ao ponto de "nos dar" um gol, pelo risco excessivo que correram na saída de bola. Mas isso também fez com que eles rompessem a nossa pressão algumas vezes. Isso nos empurrou para trás. A partir do gol nosso time deu um passo para trás no quesito pressão, mas principalmente foi na fase ofensiva - apontou Filipe Luís, do Flamengo.