Ex-Vasco e Fluminense, Ramon relembra 2006 e analisa clássico pela Copa do Brasil

Vasco e Fluminense se enfrentam, nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil de 2025. Para analisar o clássico, o Lance! conversou com o ex-jogador Ramon Menezes, que teve experiência nas duas equipes como profissional e viveu um momento semelhante ao dessa temporada.

Em 2006, o antigo meia jogou o clássico carioca em uma semifinal da Copa do Brasil com a camisa do Vasco. Na ocasião, a equipe Cruzmaltina eliminou o Fluminense e avançou para as finais daquela edição. Ramon Menezes relembrou a decisão.

— Sem dúvida, em 2006 o Fluminense era o favorito, não só para ganhar aquela competição, mas também o Campeonato Brasileiro. A Unimed fazia um grande investimento na época, o Celso Barros investia e gostava de fazer grandes equipes. Tive a oportunidade de fazer parte de uma delas, em 2004. Infelizmente, aquele grupo não venceu, mas em 2005 e, depois, em 2006 o Fluminense veio muito forte. O Vasco tinha um time que mesclava bem a experiência com a juventude, tendo em mim e no Edilson os jogadores mais experientes. Tínhamos um jogador que atravessava uma ótima fase, que era o Valdiran, e jovens como Morais, Wagner Diniz e Diego. O Vasco sempre foi um excelente formador. E foram dois jogos equilibrados, mas que o Vasco teve mais capacidade de resolver os seus problemas dentro de campo e saiu com a classificação — disse Ramon.

Ramon Menezes em ação com a camisa do Vasco (Foto: Twitter/Vasco)

Quem vence o clássico em 2025?

Ao analisar o cenário atual, Ramon Menezes previu o mesmo equilíbrio de 2006. Para ele, a decisão entre Vasco e Fluminense será aberta, tudo dependerá do rendimento das duas equipes em campo nos dois jogos da semifinal.

— Posso dizer que fui um privilegiado por ter vestido as camisas do Vasco e do Fluminense, grandes potências do futebol mundial, clubes de uma força impressionante. O atual momento do Fluminense é melhor que o do Vasco, que teve muita dificuldade nessa reta final de Brasileiro. Mas agora é uma outra competição, uma nova história, as coisas se equilibram. Para uma semifinal tão importante como essa, tudo pode acontecer, ainda mais por se tratar de um clássico. A gente só torce para que sejam dois grandes jogos. O Vasco fez belas partidas com o Diniz na temporada, assim como o Fluminense com o Zubeldia. Então, estão aí por méritos e vai chegar à final quem tiver mais vontade e equilíbrio emocional — analisou o ex-jogador.

Ramon Menezes em ação pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

Quem leva a taça da Copa do Brasil?

Além de Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Corinthians, decidem a classificação para a final na outra parte da chave. Ao ser perguntado sobre um possível favorito ao título, Ramon Menezes continuou apostando na imprevisibilidade. O ex-jogador destacou que as quatro equipes tem chances de levantar a taça no final de ano.

— Na verdade, acredito no equilíbrio nessa fase final de competição. São quatro equipes que podem levantar a taça, tranquilamente. Se você analisar pelo Brasileiro, vai ver que o Cruzeiro leva uma vantagem, porque é uma equipe que até brigou pelo título de um campeonato muito difícil e ainda vive bom momento. O Fluminense também chega bem, garantiu vaga na Libertadores, e num ano em que ficou entre os quatro melhores do mundo. Já Corinthians e Vasco tiveram muita dificuldade. Mas, como disse, a Copa do Brasil, ainda mais mata-mata, é diferente. Tudo pode acontecer. São quatro forças do futebol brasileiro que podem levantar essa taça — concluiu.