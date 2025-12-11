Depois de bater o Cruz Azul por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), o Flamengo vai enfrentar o Pyramids, do Egito, na semifinal da Copa Intercontinental. Antes da bola rolar, muitos torcedores pediram a titularidade de um jogador no duelo.

O confronto entre Flamengo e o time egípicio vai decidir quem fará a final do Mundial contra o Paris Saint Germain, da França. Depois de grande atuação no Derby das Americas, o nome de Everton Cebolinha ficou em alta.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram o ponta como titular contra o Pyramids. Veja os comentários abaixo:

Torcedores pediram Cebolinha titular em Flamengo x Pyramids (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Veja comentários sobre Cebolinha

Flamengo x Pyramids

A vitória contra o Cruz Azul trouxe um título inédito para clubes da América do Sul: o Derby das Américas. Em 2024, quando o troféu surgiu, o Pachuca foi o vencedor ao bater o Botafogo por 3 a 0. Depois da conquista, o Flamengo vai pegar o Pyramids para garantir mais uma taça e manter o sonho do bi-mundial vivo nos torcedores.

A bola vai rolar para o confronto decisivo no próximo sábado (13), no estádio Ahmad bin Ali, no Catar, o mesmo onde o Rubro-Negro venceu o Cruz Azul. Se vencer o Pyramids, o Flamengo vai enfrentar o Paris Saint Germain na grande final.

Depois da estreia do Rubro-Negro na Copa Intercontinental, muitos torcedores do Rubro-Negro pediram o jogador Everton Cebolinha como titular em Flamengo x Pyramids. O técnico Filipe Luís vai decidir a escalação apenas no dia do jogo.