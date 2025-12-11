Vidente prevê resultado de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco e Fluminense entram em campo, nesta quinta-feira (10), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma partida equilibrada com uma leve vantagem para a equipe Cruzmaltina.

continua após a publicidade

➡️ Rizek aponta favorito para Vasco x Fluminense na Copa do Brasil: 'É indiscutível'

O tarólogo previu que o time do técnico Fernando Diniz irá implementar dificuldades para o adversário. Ele destacou a força do contra-ataque do Vasco, liderado principalmente pelo atacante Rayan, como uma força crucial para o confronto.

Do lado tricolor, Luiz Filho previu dificuldades. Como forme previsto, a equipe do técnico Luis Zubeldía deve ter que enfrentar obstáculos ao longo da partida. Eles podem ser o fato de sair atrás do placar ou até mesmo lesão de algum jogador importante.

continua após a publicidade

De uma forma geral, o vidente previu um jogo com possibilidades e aberto. Apesar de apontar um favoritismo ao Vasco, Luiz Filho não descartou a possibilidade de um empate, ou até mesmo uma reviravolta tricolor. Tudo vai depender do nível de criação das equipes em campo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vasco x Fluminense e semifinal da Copa do Brasil

A fase decisiva do torneio nacional começa a ser disputada nesta semana. Cruzeiro e Corinthians decidem uma chave do torneio. O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu, na última quarta-feira (10), com vitória do clube paulista por 1 a 0, no Mineirão.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (11), é a vez de Vasco e Fluminense entrarem em campo. O clássico carioca acontece, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os jogos de volta serão disputados no domingo (14). A final do torneio está marcada para os dias 17 e 21 de dezembro.