Veja quanto vale a premiação nas semifinais da Copa do Brasil

O duelo entre Cruzeiro e Corinthians abre as disputas das semifinais da Copa Do Brasil nesta quarta-feira (10) e as quatro melhores equipes miram não só a decisão do torneio, mas também o alto valor de premiação envolvido com a classificação. A CBF pagará um valor recorde ao campeão desta edição e os bônus acumulados pelo vencedor podem render pouco mais de R$ 100 milhões com a campanha. Em comparação ao ano passado, houve um reajuste de pouco mais de 5% na cifra.

Com a final no horizonte, os clubes podem elevar o patamar de bonificação. O vice-campeonato, por exemplo, paga à equipe R$ 33 milhões, valor maior que a soma de todas as fases anteriores disputadas. Enquanto o vencedor da Copa do Brasil leva R$ 77 milhões apenas pela vitória no jogo decisivo. A vaga na semifinal, garantida no começo de setembro, pagou R$ 9,92 milhões.

Dos quatro semifinalistas, apenas o Corinthians entrou na terceira fase, já que disputou a Libertadores neste ano e ganhou a vantagem de entrar em fase mais avançada. Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão na disputa desde o começo da Copa do Brasil, o que garantiu o trio uma premiação a mais pelas classificações nas duas primeiras etapas, que totalizou pouco mais de R$ 3,4 milhões.

Na sequência, na terceira fase, o Corinthians entrou no campeonato e recebeu pela disputa dos jogos pouco mais de R$ 2,3 milhões. Ou seja, até chegar na disputa das semifinais, o alvinegro paulista faturou em torno de R$ 20,6 milhões com bonificação, enquanto o outro trio soma pouco mais de R$ 24 milhões.

Caso chegue na final, o Corinthians confirma uma premiação base em torno de R$ 53,6 milhões pela campanha na competição, enquanto o título eleva a cifra para pouco mais de R$ 97 milhões. O cenário para os times carioca o do clube mineiro mostra que uma vaga na decisão da Copa do Brasil garante, pelo menos, R$ 57 milhões de bonificação por desempenho, enquanto o título representa a totalidade da premiação, que é de R$ 101 milhões.

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª fase : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 2ª fase: R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 3ª fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000

* valores referentes ao que é pago para os clubes da Série A nas duas primeiras fases. A partir da terceira, a bonificação já é unificada para todos os participantes