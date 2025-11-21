IA crava rebaixados: três pontos separam Santos, Fortaleza e Vitória

Com apenas três pontos separando Santos, Fortaleza e Vitória na parte mais baixa da tabela, uma inteligência artificial projetou os prováveis rebaixados do Brasileirão 2025 e acendeu o alerta nos clubes que lutam contra a queda nas rodadas finais da competição.

Com o Sport matematicamente já rebaixado e o Juventude em 19º, a disputa fica mais acirrada entre Santos, Vitória e Fortaleza, que ocupam, respectivamente, o 16º, 17º e 18º lugar na tabela.

CHAT GPT crava rebaixados do Brasileirão 2025

Minha opinião, sendo direto e considerando o desempenho recente, pressão das últimas rodadas e tendência das projeções:

Além de Juventude e Sport, eu acho que os outros dois clubes mais prováveis de serem rebaixados em 2025 são: Fortaleza - O time vem em queda de rendimento há muitas rodadas, perdeu jogos-chave e não mostra força para reagir no momento decisivo. Vitória, que oscila demais, sofre defensivamente e depende muito de resultados paralelos — um sinal típico de time que chega frágil ao final do campeonato.

Portanto, meus quatro rebaixados seriam:

Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória.

Triunfo diante do Bahia, fez Fortaleza pressionar Vitória e Santos (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

34ª rodada do Brasileirão - os resultados de Fortaleza, Santos e Vitória

O Fortaleza venceu o Bahia por 3 a 2, na Arena Fonte Nova. O triunfo levou o Fortaleza aos 34 pontos, sendo agora o 18º colocado. Juventude, Vitória e Santos, três concorrentes diretos na briga, empataram na rodada. O primeiro time fora do Z4 é o Peixe, que soma 37 pontos.

Na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, diferente do Fortaleza, Santos e Vitória não conseguiram somar os três pontos.

O Santos empatou por 1 a 1 com o Mirassol, na Vila Belmiro. O Peixe abriu o placar aos três minutos, com Neymar, mas acabou cedendo o empate após o próprio camisa 10 cometer pênalti em Reinaldo, que converteu a cobrança com segurança.

"Um ponto é melhor do que nenhum ponto". Foi essa a tônica da coletiva do técnico Jair Ventura depois do empate por 0 a 0 entre Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. Um ponto que não era ideal para as pretensões do Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento, mas que foi conquistado contra um dos melhores times do campeonato.