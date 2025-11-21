Foi dos pés do cria do Bahia, Dell, que saíram os dois gols marcados contra Marracos, que garantiram ao Brasil à classificação para a semifinal da Copa do Mundo sub-17 no Catar. Ruan Pablo, assistente do segundo gol e também cria do Tricolor de Aço, também foi titular no triunfo de 2 a 1 sobre Marrocos.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o menino Dell, que carrega a alcunha de "Haaland do Sertão", impressionou internautas com seu talento e poder de decisão. Entre as manifestações estão torcedores e jornalistas. Confira;

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Protagonista e artilheiro, conheça Dell, o Haaland do Sertão

Um dos protagonistas do Brasil na grande campanha que vem fazendo na Copa do Mundo sub-17 é o atacante Wendeson Wanderley Santos de Melo ou apenas Dell, do Bahia. O jovem de apenas 17 anos já impressionou tanto com seu talento, que ficou conhecido como o "Haaland do Sertão".

continua após a publicidade

Parecido em faro de gols e até fisicamente, o artilheiro brasileiro já garantiu o título do Sul-Americano sub-17 ao Brasil, e caminha para conquistar o mundial. Por essas e outras, o jogador tem chamado atenção de clubes europeus, que observam seu progresso.

Na última temporada, ele ajudou o Tricolor de Aço a conquistar os títulos do Campeonato Baiano Sub-17 e Sub-20. Além disso, foi o artilheiro da equipe na temporada com 12 gols marcados.

continua após a publicidade

Dell, joia do Bahia e do Brasil sub-17 (Foto: Léo Piva/CBF)

Em entrevista ao Lance!, Dell comenta apelido

L!: E o apelido Haaland do sertão? Já pegou na seleção também? Acha legal esse nome ou traz mais pressão?

Dell: Eu gosto do apelido, achei bem legal e criativo. Algumas pessoas da Seleção me chamaram também, levo muito na tranquilidade, Haaland é uma referência para mim tanto dentro e fora de campo também.

Outras joias do Bahia no Brasil sub-17

Sob o comando do Grupo City, o Bahia tem objetivos ambiciosos que vão muito além do futebol profissional. A ideia do conglomerado é investir na base para tornar o Tricolor uma referência na formação de atletas,

No triunfo diante de Marrocos, Ruan Pablo foi titular e contribuiu com uma assistência, mas Arthur Jampa não deixou o banco.