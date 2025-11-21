Brasil vence no fim com gols de joia sub-17, que enlouquece web: 'Ancelotti precisa'
Seleção Brasileira sub-17 vence Marrocos por 2 a 1 e avança às semifinais
Foi dos pés do cria do Bahia, Dell, que saíram os dois gols marcados contra Marracos, que garantiram ao Brasil à classificação para a semifinal da Copa do Mundo sub-17 no Catar. Ruan Pablo, assistente do segundo gol e também cria do Tricolor de Aço, também foi titular no triunfo de 2 a 1 sobre Marrocos.
Nas redes sociais, o menino Dell, que carrega a alcunha de "Haaland do Sertão", impressionou internautas com seu talento e poder de decisão. Entre as manifestações estão torcedores e jornalistas. Confira;
Protagonista e artilheiro, conheça Dell, o Haaland do Sertão
Um dos protagonistas do Brasil na grande campanha que vem fazendo na Copa do Mundo sub-17 é o atacante Wendeson Wanderley Santos de Melo ou apenas Dell, do Bahia. O jovem de apenas 17 anos já impressionou tanto com seu talento, que ficou conhecido como o "Haaland do Sertão".
Parecido em faro de gols e até fisicamente, o artilheiro brasileiro já garantiu o título do Sul-Americano sub-17 ao Brasil, e caminha para conquistar o mundial. Por essas e outras, o jogador tem chamado atenção de clubes europeus, que observam seu progresso.
Na última temporada, ele ajudou o Tricolor de Aço a conquistar os títulos do Campeonato Baiano Sub-17 e Sub-20. Além disso, foi o artilheiro da equipe na temporada com 12 gols marcados.
Em entrevista ao Lance!, Dell comenta apelido
L!: E o apelido Haaland do sertão? Já pegou na seleção também? Acha legal esse nome ou traz mais pressão?
Dell: Eu gosto do apelido, achei bem legal e criativo. Algumas pessoas da Seleção me chamaram também, levo muito na tranquilidade, Haaland é uma referência para mim tanto dentro e fora de campo também.
Outras joias do Bahia no Brasil sub-17
Sob o comando do Grupo City, o Bahia tem objetivos ambiciosos que vão muito além do futebol profissional. A ideia do conglomerado é investir na base para tornar o Tricolor uma referência na formação de atletas,
No triunfo diante de Marrocos, Ruan Pablo foi titular e contribuiu com uma assistência, mas Arthur Jampa não deixou o banco.
