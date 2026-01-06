Narrador da Globo deixa emissora após 18 anos

O narrador Odinei Ribeiro, uma das principais vozes dos canais SporTV, foi dispensado da Globo após 18 anos. Sua última transmissão havia sido no dia 27 de dezembro de 2025, no clássico carioca Vasco x Flamengo, válido pelo NBB (Novo Basquete Brasil). A informação dada em primeira mão pela Folha de São Paulo foi confirmada pelo Lance!

Em contato com o Lance!, a emissora optou por não detalhar a saída, mas confirmou o fim do vínculo: "O narrador Odinei Ribeiro não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo".

A chegada de novos nomes badalados, como Paulo Andrade e Vinícius Rodrigues, tomou o espaço de Odinei que, nos bastidores, demonstrava insatisfação em ser "escanteado". No canal aberto da Globo, Odinei nunca recebeu grandes oportunidades, ficando apenas com pequenas participações nos intervalos das partidas para informar gols da rodada. Contudo, no SporTV Odinei já foi um dos principais nomes.

Odinei Ribeiro não permanece na Globo para 2026 (Foto: Reprodução)

A carreira de Odinei Ribeiro, narrador da Globo por 18 anos

Odinei Ribeiro é um narrador esportivo brasileiro, nascido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, que construiu uma carreira sólida no jornalismo esportivo, com foco em transmissões de futebol e basquete. Seu trajeto começou modestamente na base do rádio e evoluiu para os grandes canais de TV, tornando-se uma voz conhecida dos torcedores, especialmente dos times paulistas e do Santos Futebol Clube.

Tudo começou em 1991, na rádio Anchieta de Itanhaém, sua cidade natal, onde apresentou o programa "É Hora de Esportes" e alimentou o sonho de se tornar narrador. Em seguida, mudou-se para Santos, onde se destacou em emissoras locais como rádio Atlântica, rádio e TV Santa Cecília. Entre 1999 e 2005, trabalhou na Rádio Record, integrando a equipe do lendário narrador Fiori Gigliotti (1928-2006), o que marcou um período de aprendizado e consolidação no rádio esportivo.

Em 2004, paralelamente ao trabalho na Rádio Record, Odinei ingressou na TV Tribuna, afiliada da Globo no litoral paulista, atuando como repórter e locutor até 2008. Foi nessa fase que ganhou o apelido de "a voz do Santos Futebol Clube", cobrindo jogos importantes como a Libertadores e outros torneios do Peixe, o que o projetou nacionalmente.

Seu desempenho chamou a atenção do SporTV, canal esportivo do Grupo Globo. Em 2007, ele realizou alguns trabalhos esporádicos no canal, e em 2008 foi contratado de forma fixa. A partir daí, tornou-se uma presença constante nas transmissões de futebol, narrando partidas de times paulistas como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, além de cobrir eventos internacionais. Ele também se destacou em outras modalidades, especialmente no basquete, sendo a voz oficial do Novo Basquete Brasil (NBB) desde 2011.