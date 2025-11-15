Com direito a emoção até o fim, IA crava o resultado de Sport x Flamengo

Brigando por objetivos completamente diferentes neste Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Flamengo em partida atrasada da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar o resultado da partida.

Previsão da IA para Sport x Flamengo

Apostando em um resultado para o confronto, a ferramenta de inteligência artificial apostou em um duelo bastante disputado entre as equipes rubro-negras e cravou vitória do Flamengo, com um gol salvador nos minutos finais. Confira abaixo.

Primeiro tempo

Segundo a IA, o Sport vai adotar uma postura mais agressiva no início do confronto. Apostando em pressão alta, na linha de defesa do Flamengo, o Leão acaba falhando no posicionamento e cede espaços para o rival. Diante desse cenário, a equipe comandada por Filipe Luís consegue se sobressair.

A primeira oportunidade aparece aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira subiu mais que a marcação e cabeceou firme para abrir o placar: Flamengo 1 a 0. No entanto, a resposta do Sport surge através de um rápido contra-ataque: Matheusinho aproveitou um erro na defesa adversária, passou pela marcação e bateu no canto de Rossi, para empatar o confronto: Sport 1 a 1.

Segundo tempo

Buscando o resultado positivo, Filipe Luís usou o banco de reservas durante o intervalo e promoveu a entrada de peças de velocidade. A primeira escapada veio com Samuel Lino, que conseguiu superar a marcação e chutou com perigo no gol defendido por Gabriel.

Aos 38 minutos, Cebolinha recebeu em profundidade, encarou a defesa adversária e cruzou na medida para Bruno Henrique. O ídolo rubro-negro disputou a bola com os zagueiros e na sobra acertou um bonito chute para decretar mais uma vitória no Brasileirão: Flamengo 2 a 1.

