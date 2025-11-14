Com mais um desfalque, Flamengo divulga relacionados contra o Sport

O Flamengo divulgou, na tarde desta sexta-feira (14), a lista de relacionados para o jogo contra o Sport, atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O número de desfalques rubro-negros aumentou para 12: por orientação do Departamento Médico, o uruguaio Nicolás De La Cruz está fora da partida. Filipe Luís já não contava com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta, convocados, além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho, lesionados.

O treinador terá grande desafio para escalar o setor ofensivo. As opções mais cotadas para o quarteto de frente são Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael, Wallace Yan e Juninho. O espanhol Saúl também pode jogar mais avançado, com Evertton Araújo como opção de contenção no meio-campo.

Apesar dos desfalques, o Flamengo ainda é muito favorito contra o Sport, em duelo que acontece no sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). O time da casa ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas 17 pontos somados, e vem de cinco derrotas consecutivas. Empatado com o Palmeiras na liderança, o Rubro-Negro Carioca não pode pensar em perder pontos em Pernambuco. O rival na disputa pelo título joga no mesmo dia, às 21h, contra o Santos.

Relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

Zagueiros: Léo Pereira, João Victor, Cleiton, Iago e Johnny

Laterais: Emerson Royal, Ayrton Lucas e Daniel Sales

Volantes/meias: Pulgar, Evertton Araújo, Saúl, Bruno Xavier e Guilherme

Atacantes: Samuel Lino, Bruno Henrique, Michael, Wallace Yan, Luiz Araújo, Cebolinha, Juninho e Douglas