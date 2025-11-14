Torcedores cravam campeão do Campeonato Brasileiro; veja

Faltam apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Três equipes ainda sonham com o título da competição. Tratam-se de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiros, atuais primeiro, segundo e terceiro colocados. Diante do cenário, uma enquete no Canal do Lance! no WhatsApp revelou a opinião de torcedores sobre a disputa.

Palmeiras e Flamengo foram apontados como grandes favoritos a conquista. A equipe alviverde ficou na frente na somatória dos votos, tendo 47%. O clube rubro-negro terminou na segunda colocação da enquete, com 42% %.

O Cruzeiro ficou na terceira colocação com 11%. Quatro pontos atrás da liderança, matematicamente, a equipe celeste é a que possui menos chances de título. O cenário colaborou para a pouco porcentagem na enquete. Veja abaixo:

Palmeiras: 47%

Flamengo: 42%

Cruzeiro: 11%

Campeonato Brasileiro

As últimas rodadas do Brasileirão prometem ser emocionantes. Principalmente, para Flamengo e Palmeiras. As equipes estão empatadas em números de pontos (68) na liderança do torneio. O Alviverde mantém a ponta da tabela por somar uma vitória a mais que o rival.

Por outro lado, com 64 pontos, o Cruzeiro corre por fora. A equipe celeste se encontra na terceira colocação de forma confortável, há cinco pontos do quarto colocado, o Mirassol (59).

