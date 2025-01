Com Diego e Daniele Hypólito, confira os participantes confirmados no BBB 2025

Na noite desta quinta-feira (09), durante o "BigDay", todos os participantes do BBB 2025 foram anunciados, incluindo os irmãos Diego e Daniele Hypólito. Os ex-ginastas vão estar juntos na nova edição que tem duplas como protagonistas. Confira abaixo os nomes já confirmados no Big Brother Brasil 2025:

Diego e Daniele Hypólito foram confirmdos entre os particpantes do BBB 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

BBB 2025 tem duplas participantes anunciadas

Aline (32,BA) e Vinícius (28,BA) - Amigos

Arleane (34,AM) e Marcelo (38,AM) - Casados

Camilla (34,RJ) e Thamiris (33,RJ) - Amigas

Daniele Hypolito e Diego Hypolito - Irmãos

Vitória Strada (28,RS) e Mateus (28,SP) - Amigos

Edilberto (42,MG) e Raissa (19,MG) - Pai e filha

Diogo Almeida (40,RJ) e Vilma (68,RJ) - Filho e mãe

Eva (31,CE) e Renata (32,CE) - Amigas

João Gabriel (21,GO) e João Pedro (21,GO) - Irmãos

Gracyanne Barbosa (42,MS) e Giovanna (26,MS) - Irmãs

Gabriel (30,SP) e Maike (30,SP) - Amigos

Big Brother Brasil 2025

A próxima edição do famoso reality show da TV Globo será de surpresas. Pela primeira vez na história, todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do Brasil em duplas. Ou seja, os irmãos Hypólito entrariam juntos no programa.

Contudo, a programação do reality prevê uma separação das duplas durante as semanas seguintes. Ou seja, todos os participantes irão concorrer o prêmio de mais de R$ 1 milhão de forma individual. O BBB 25 começa na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.