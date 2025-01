Massoterapeuta é apontada como novo affair de Memphis Depay

Memphis Depay, jogador do Corinthians, curte a reta final das férias em Trancoso, na Bahia, e pode está vivendo um novo romance. O atacante foi flagrado na companhia de uma mulher morena "misteriosa". De acordo com a apuração do site Extra, trata-se da massoterapeuta Analice Matos.

Assim que a identidade da mulher foi revelada, torcedores do Corinthians invadiram o perfil dela nas redes sociais. Diversos internautas apoiaram a suposta relação dela com o jogador. Foi possível observar comentários como "cuida bem do nosso craque" e "O Leão marcou um golaço e nem se apresentou ainda".

Além de massoterapeuta, Analice Matos também é empresária no setor de moda fitness e praia. Ela oferece cursos e mentorias nas redes sociais, e agora, se encontra no centro das atenções devido à sua conexão com atacante do Timão.

Massoterapeuta Analice Matos foi apontada como affair de Memphis Depay (Foto: Reprodução/Instagram)

Depay no Corinthians

Com 30 anos, Depay chegou ao Brasil para jogar no Corinthians no meio da temporada de 2025. O atleta ainda não tinha sido flagrado acompanhado de nenhum affair. Em campo, ele possui uma trajetória profissional que inclui passagens por grande times da europa como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid.

Seu estilo de vida, marcado por luxo, moda e uma coleção de tatuagens, entre elas uma do Cristo Redentor em homenagem à Copa do Mundo de 2014 no Brasil, contribui para sua imagem de ícone cultural. O jogador, apelidado de "Coração de Leão", título de sua biografia lançada em 2019, transcende o esporte, tornando-se um personagem de interesse tanto para aficionados por futebol quanto para o público em geral.