Cléber Machado projeta segundo Brasileirão na Record e cita fator 'positivo'

O Campeonato Brasileiro está de volta! Com mudanças significativas no calendário para 2026, a competição estreia nesta quarta-feira (28) e promete fortes emoções para os apaixonados por futebol. Para contar tudo o que está por vir, Cléber Machado se prepara para mais uma temporada do Brasileirão pela Record. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o narrador revelou as expectativas para o segundo ano na emissora e celebrou o futebol em mais de um canal de TV.

- A expectativa é muito positiva, esse é o segundo ano que iremos fazer o Campeonato Brasileiro. A equipe é muito bem entrosada, os horários estão bem definidos, temos um bom espaço para conseguirmos entregar o melhor para o telespectador. Desde o ano passado, quando começou a novidade de ter uma segunda emissora aberta transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro, se tornou algo positivo para o futebol, para nós que trabalhamos com televisão. Estou na torcida para que seja um bom campeonato, no último ano foi bem legal, que esse ano seja ainda mais bacana - comentou.

Dono de uma carreira brilhante, o histórico narrador, que completa 46 anos de carreira em 2026, avaliou sua primeira temporada à frente Record como positiva, mas reforçou que ainda existem coisas a melhorar nas transmissões e programas esportivos na emissora. Cléber revelou ainda que há um planejamento para manter o Campeonato Brasileiro por mais algumas temporadas e destacou a importância da continuidade de seu trabalho.

- A Record já vem transmitindo o Campeonato Paulista há algumas temporadas, inclusive, transmiti uma das finais em 2023 e voltei no ano passado, já para fazer o Paulistão e o Campeonato Brasileiro. Acho que o saldo dessa primeira temporada foi positivo, temos coisas a melhorar nas nossas transmissões e nos programas esportivos, mas acho que foi bacana. Como falei anteriormente, acho que para a televisão, de uma maneira geral, é uma novidade boa. Até mesmo para o público, que agora tem uma outra opção para assistir na TV Aberta o Campeonato Brasileiro. Já não é de agora que muitas plataformas estão fazendo também, tem uma variedade grande para você acompanhar o Brasileirão. Esse ano estamos indo para a segunda temporada, estamos sempre buscando melhorar. Foi muito bacana em 2025 e espero que seja ainda melhor nesse ano. Acho que no geral, tudo foi muito legal, as transmissões, os números, acho que eles estão contentes com o resultado. Tanto é que eles não se programaram para apenas um ano, estão fazendo um planejamento de ter o campeonato por mais algumas temporadas. Então, para nós, o legal é a manutenção do trabalho e acredito que estamos fazendo isso de uma maneira correta - destacou.

Questionado sobre as diferenças ao trocar a Globo pelo SBT e, agora, atuando pela Record, o narrador reforçou que existem fases dentro do telejornalismo, mas a rotina segue muito parecida.

- A rotina é mais ou menos a mesma. Na verdade, você tem fases. Teve fase que eu só fazia jogo, tiveram momentos que eu fazia um programa diário, depois eu passei a fazer participações em programas, que já não era todo dia, teve tempo que eu fazia telejornal, e sempre transmitindo os jogos. Agora está mais ou menos a mesma coisa, por exemplo, no Campeonato Paulista, neste instante da competição, estamos fazendo dois jogos por rodada. A Record também transmitiu a Copinha, então teve mais um evento para se transmitir. Agora começa o Brasileirão, que pela primeira vez, será simultâneo com os Estaduais. Então a rotina é muito parecida, não tem muita novidade não - disse.

Cléber Machado durante transmissão da Record (Foto: Record/Edu Moraes)

Projeção para o Brasileirão 2026

Apesar das mudanças no calendário, Cléber Machado acredita que o início do Campeonato Brasileiro junto com os Estaduais não deve impactar significativamente os clubes. Com décadas de experiência nas transmissões, ele destaca que o torneio deve ser tão disputado quanto os anteriores e que ainda é cedo para prever o futuro das equipes nesta edição.

- Eu acho que o fato do Campeonato Brasileiro ser simultâneo com os Estaduais não deve fazer muita diferença. Talvez, pelo fato de você juntar mais jogos nesse início de temporada, pode fazer uma diferença, pelo o que os profissionais dizem, pegar uma sequência mais pesada de jogo a cada três dias, pode influenciar. Mas assim, o Brasileirão vai ser difícil, muito disputado, é um campeonato que você não tem a garantia de ganhar ou perder tal jogo. Acho que são poucos os times que saem com uma vantagem teórica. Tudo que a gente projetar hoje ainda é muito cedo, são 38 rodadas pela frente - finalizou o narrador.

O pontapé inicial da emissora nesta edição do Brasileirão será na partida entre Fluminense x Grêmio, nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), com narração de Cléber Machado. Nesta temporada, a Record exibirá, ao vivo e com exclusividade na TV aberta, 38 partidas, incluindo clássicos regionais e nacionais, confrontos diretos e jogos que podem definir o destino de cada equipe ao longo da competição.

Equipe de transmissão da Record para a temporada de 2026 (Foto: Reprodução Record)

