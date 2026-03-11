Cena de jogador em Corinthians x Coritiba preocupa torcedores: 'Fique bem'

O segundo tempo do confronto entre Corinthians e Coritiba, desta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, ficou marcado por um lance preocupante. Aos 17 minutos, o zagueiro Jacy foi nocauteado após interceptar uma finalização do Timão.

O arremate foi do meia André Carrillo, que arriscou um chute de fora da área após um rebote da defesa alviverde. A ação do jogador do Corinthians foi interceptada por Jacy, que utilizou a cabeça para neutralizar o perigo de gol do Timão.

Contudo, como consequência do gesto, o zagueiro do Coxa caiu desacordado no gramado da Neo Química Arena. Ao todo, Jacy ficou aproximadamente sete minutos recebendo atendimento médico no campo. Ele foi retirado do gramado com auxílio de uma ambulância.

Nas redes sociais, torcedores mostraram preocupação com o zagueiro. Veja a repercussão do caso abaixo:

Como foi Corinthians x Coritiba?

Texto por: Guilherme Lesnok

O Corinthians iniciou o jogo com mais posse de bola e tendo as principais chances, mas teve dificuldade em transformar as ações em oportunidades reais de gol. O Coritiba, por sua vez, chegava pouco e tentava segurar a pressão inicial do Timão.

Mesmo com o Corinthians melhor na partida, as principais chances foram do Coxa. Aos 26 minutos, Josué cobrou escanteio fechado com perigo e por pouco não marcou um gol olímpico.

No minuto seguinte, Pedro Rocha aproveitou sobra no ataque, invadiu a área sozinho, driblou Hugo Souza e mandou para a rede. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento e anulou o gol.

Melhor no jogo, o gol do Coritiba saiu aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Josué, o zagueiro Jacy subiu mais alto que a defesa do Timão e colocou o time paranaense na frente do placar.

Aos 40 minutos, o Coritiba voltou a assustar. Breno Lopes recebeu bom passe, avançou e finalizou rasteiro, passando próximo ao gol de Hugo Souza.

O Corinthians voltou para a segunda etapa precisando buscar o resultado, mas foi o Coritiba quem ampliou o placar. Aos sete minutos, Josué cruzou com precisão na cabeça de Lucas Ronier, que se antecipou a Hugo Souza e mandou para a rede.

Aos 17 minutos, um lance preocupante marcou a partida. Após uma finalização de Carrillo, o autor do gol, Jacy, ficou caído no gramado e precisou deixar o campo de ambulância, com o pescoço imobilizado. Segundo o Coxa, o zagueiro foi levado ao hospital.

Ensaiando uma pressão, Dieguinho recebeu a bola de Vitinho e tocou para André. O volante do Corinthians tentou a finalização na entrada da grande área, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa do Coritiba em cobrança de escanteio de Vitinho e mandou a bola por cima do gol, colocando fim na esperança do torcedor do Corinthians.