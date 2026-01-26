Kaio Jorge, Pedro, Yuri Alberto..? Leitores do L! preveem artilheiro do Brasileirão
Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira (28)
Ao longo das décadas, o Brasileirão consagrou inúmeros ídolos e goleadores. Desde a sua consolidação em 1971, a artilharia da Série A tornou-se um dos marcos da excelência no futebol nacional. Quem será o próximo a escrever seu nome na história do Campeonato Brasileiro?
Analisando uma seleção de possíveis nomes que tem tudo para brigar ferrenhamente pelo posto de artilheiro do Brasileirão 2026, os leitores do Lance! que participam do canal do Whatsapp votaram online e fizeram suas apostas.
A enquete contou com 285 votos e o resultado foi apertado: Yuri Alberto, do Corinthians, liderou com 54 pontos. Em seguida, Pedro, do Flamengo (51), e Kaio Jorge, do Cruzeiro (37), completaram o pódio.
➡️ Impedimento semiautomático não estará disponível no início do Brasileirão
Em 2025, Kaio Jorge carimbou a artilharia do Brasileirão. O atacante do Cruzeiro marcou 21 gols e garantiu a premiação com três gols de vantagem para o vice-artilheiro Arrascaeta. O centroavante quebrou um jejum de 55 anos sem um cruzeirense artilheiro no Brasileirão.
O maior artilheiro do Brasileirão
Roberto Dinamite, o eterno camisa 10 do Vasco
No topo do ranking está Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco da Gama. Com 190 gols em 328 partidas, o atacante manteve uma média de 0,58 gols por jogo entre 1971 e 1992. Além do Vasco, onde construiu a maior parte de sua carreira, Dinamite também atuou pela Portuguesa em 1989, mas sempre será lembrado por sua identificação com o clube carioca.
Top-10 dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro
- Roberto Dinamite: 190 gols
- Fred: 158 gols
- Romário: 154 gols
- Edmundo: 153 gols
- Zico: 135 gols
- Diego Souza: 130 gols
- Túlio Maravilha: 129 gols
- Serginho Chulapa: 127 gols
- Dadá Maravilha: 127 gols
- Washington: 126 gols
- Luís Fabiano: 116 gols
