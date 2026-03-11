Neto manda recado a Memphis e aponta 'pé de rato' em derrota do Corinthians

O Corinthians perdeu para o Coritiba por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o ex-jogador Neto mandou um recado para Memphis e apontou o meia Rodrigo Garro como o "pé de rato", título de pior jogador em campo, da partida.

continua após a publicidade

➡️ Lingard responde atitude de Flaco López, do Palmeiras: 'Sempre vai ser minha'

Durante a transmissão do confronto pela rádio "Craque Neto", o apresentador criticou a atuação do atacante holandês e destacou que Memphis não deu um chute ao gol. Apesar disso, o principal alvo foi o meia Rodrigo Garro. Neto também parabenizou a equipe do Coxa pelo resultado.

— Vamos lá. Memphis não deu um chute no gol. Mas vocês, das mídias sociais, defendem. O Garro também não teve um chute. Também não posso falar que o Lucas Silvestre mexeu mal no time e acabou com o Corinthians quando ele tirou o Breno Bidon de campo.

continua após a publicidade

— Não posso esquecer de falar que a equipe do Coritiba mereceu ganhar. Para mim, o craque perfil líder foi o Lucas Ronier. O pé de rato é o Garro. E faz tempo. Não está jogando nada há muito tempo. Mas não pode falar dele — concluiu.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi Corinthians x Coritiba?

Texto por: Guilherme Lesnok

O Corinthians iniciou o jogo com mais posse de bola e tendo as principais chances, mas teve dificuldade em transformar as ações em oportunidades reais de gol. O Coritiba, por sua vez, chegava pouco e tentava segurar a pressão inicial do Timão.

continua após a publicidade

Mesmo com o Corinthians melhor na partida, as principais chances foram do Coxa. Aos 26 minutos, Josué cobrou escanteio fechado com perigo e por pouco não marcou um gol olímpico.

No minuto seguinte, Pedro Rocha aproveitou sobra no ataque, invadiu a área sozinho, driblou Hugo Souza e mandou para a rede. A arbitragem, no entanto, marcou impedimento e anulou o gol.

Melhor no jogo, o gol do Coritiba saiu aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Josué, o zagueiro Jacy subiu mais alto que a defesa do Timão e colocou o time paranaense na frente do placar.

Aos 40 minutos, o Coritiba voltou a assustar. Breno Lopes recebeu bom passe, avançou e finalizou rasteiro, passando próximo ao gol de Hugo Souza.

O Corinthians voltou para a segunda etapa precisando buscar o resultado, mas foi o Coritiba quem ampliou o placar. Aos sete minutos, Josué cruzou com precisão na cabeça de Lucas Ronier, que se antecipou a Hugo Souza e mandou para a rede.

Aos 17 minutos, um lance preocupante marcou a partida. Após uma finalização de Carrillo, o autor do gol, Jacy, ficou caído no gramado e precisou deixar o campo de ambulância, com o pescoço imobilizado. Segundo o Coxa, o zagueiro foi levado ao hospital.

Ensaiando uma pressão, Dieguinho recebeu a bola de Vitinho e tocou para André. O volante do Corinthians tentou a finalização na entrada da grande área, mas mandou para fora.

Dois minutos depois, Gabriel Paulista subiu mais alto que toda a defesa do Coritiba em cobrança de escanteio de Vitinho e mandou a bola por cima do gol, colocando fim na esperança do torcedor do Corinthians.

🤑 Aposte em jogos do Brasileirão 2026! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável