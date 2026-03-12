CazéTV prepara programação com 18 horas ao vivo e Vasco x Palmeiras

A CazéTV preparou uma quinta-feira (12) de programação especial no canal, com 18 horas de conteúdo ao vivo ao longo do dia e Vasco x Palmeiras para fechar com chave de ouro. A grade começa ainda de madrugada, às 2h30, com o jogo decisivo entre Brasil x Sudão do Sul pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete Feminino, e segue de forma contínua, das 8h até a meia-noite, em uma maratona de 16 horas seguidas de transmissões ao vivo.

O dia marca um momento importante para a operação do canal fora de grandes eventos internacionais, como Olimpíadas ou competições especiais. Pela primeira vez, a CazéTV mantém uma programação contínua ao vivo em um dia regular de calendário esportivo, sem finais ou grandes decisões concentradas. Pelo Brasileirão, Vasco e Palmeiras é o jogo escolhido para a transmissão.

A grade inclui transmissões de diferentes modalidades, além de diversos programas proprietários. Pela manhã, o canal acompanha, às 8h, o WTT Champions de Chongqing, torneio que reúne a elite do tênis de mesa mundial. Na sequência, entram os programas diários da casa, como o Geral CazéTV e Central CazéTV.

A partir das 14h45, a grade se intensifica com oito partidas simultâneas da Europa League e da Conference League, sendo quatro de cada competição. Às 17h, mais oito jogos das mesmas competições europeias entram na programação. Para fechar o dia em grande estilo, a CazéTV exibe Vasco x Palmeiras, às 20h30, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Luisinho, Casimiro, Donan Campos e Ju Cabral no time da transmissão, coroando uma jornada inédita do canal, que somará 18 horas de programação.

