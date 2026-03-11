O jogo entre Flamengo e Cruzeiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Maracanã, teve uma cena que chamou a atenção. Numa noite de dois reencontros, Leonardo Jardim com o Cruzeiro e Gerson com seu ex-clube - os torcedores do clube carioca mostraram ao jogador que não perdoaram sua saída abrupta.

O meia deixou o Rubro-Negro no meio do ano passado em meio a divergências com a diretoria; no entanto, não se adaptou ao Zenit, da Rússia. A torcida do Flamengo não perdoou a forma como o atleta saiu do clube e, por isso, não poupou os gritos no Maracanã, entoando coros de "Mercenário". Nas redes sociais, o clima não foi diferente e os internautas não deixaram o episódio passar em branco. Veja os comentários:

Veja o vídeo dos gritos no Maracanã:

Saída do Gerson do Flamengo

O desgaste entre clube e jogador começou no inicio do ano passado, no processo de renovação de contrato, e se intensificou conforme os meses passaram. O então capitão rubro-negro tinha contrato até o fim de 2027, no entanto, em julho de 2025 o 'relacionamento' entre Flamengo e Gerson chegou ao fim.

Mas, não era o suficiente, já que o atleta acreditava que precisava de valorização, visto que, possuía o mesmo salário de quando voltou ao clube no início de 2023 - sendo um dos salários mais baixos do elenco. Não demorou muito para que o Marcão, pai e empresário do jogador cobrasse o clube publicamente - em Abril, o Gerson recebeu aumento e estendeu o vínculo até o fim de 2030.

Só que, a renovação - por mais irônico que seja - teria encurtado a passagem do atleta no clube, já que sua multa teria sido diminuída de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) para 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), colocando um preço para saída do Gerson. Em julho, o clube russo pagou a multa e tirou o jogador do Rio de Janeiro.

<strong>Gerson teve relação de desgaste com a diretoria do Flamengo em 2025 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)</strong>

Gerson demorou alguns dias para se despedir publicamente e expôs o incômodo com a diretoria entre linhas:

- O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados. Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e à Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação — escreveu ele.

